世界視線：美國政客爛鬥爛　天下烏鴉一般黑

美國總統特朗普的「通烏」醜聞天天有新料，「精彩」程度遠勝電視連續劇。眾議院情報委員會公開「吹哨人」的舉報內容，直指特朗普為了個人利益，濫用總統權力。據指控，白宮官員曾將特氏與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話紀錄從電腦中刪除，並下載到用於儲存敏感資料的系統內。

事實上，儘管特朗普公布長達五頁的電話通話紀錄，但根本無助平息爭議。除了被指蓄意隱瞞通話內容，顯示背後有不可告人的動機，單從已公布的特、澤對話來看，特朗普確曾多次提及前副總統拜登父子，儘管特氏並沒有明確將軍事援助與調查拜登父子一事直接掛鈎，但當澤氏表示有意購買美製反坦克導彈後，特氏隨即轉移話題，稱希望烏方在調查拜登父子一事上「幫我們一個忙」。

如何理解這個「我們」到底指誰，端看那人是民主黨還是共和黨支持者。在前者心目中，「我們」當然是指特朗普本人。特朗普連任的最大障礙就是拜登，特氏民調支持度長期落後對方，正愁沒有彈藥攻擊對手，如今拜登的烏克蘭「醜聞」擺在眼前，豈有不好好利用之理？共和黨人同樣可以說，「我們」指的是整體國家利益。正如有評論指出，針對拜登的指控確實嚴重，總不能因為他競選總統，就能獲得「免死金牌」。問題是，之後的事態發展亦的確啟人疑竇，就在澤連斯基強調「沒有壓力」下答允調查拜登父子，且向特朗普保證新任總檢察長「百分之百可靠」後，烏克蘭的美國軍援「失而復得」，兩者有沒有因果關係？

最諷刺的是，特朗普被批評濫用職權向烏克蘭當局施壓的同時，有報道卻指當年拜登做副總統時也做過類似的事，且露骨程度有過之而無不及。拜登曾於一五年揚言，如果烏方不炒掉時任總檢察長的紹金，將無法得到十億美元援助，而紹金當年正負責調查拜登兒子任職高層的天然氣公司。

天下烏鴉一樣黑，美國兩大政黨的總統大熱門，離「比白紙更白」的道德要求，相距非以道理計。都說西方民主選舉往往是「比爛」的遊戲，信然。