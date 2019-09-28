據說，示威暴動的參與者看了有關烏克蘭顏色革命的紀錄片，感動到淚流滿面。或許這反映他們是性情中人，但可惜，他們是被人騙了。

美國在烏克蘭策動了兩次顏色革命，有關的歷程和美國策動的手法，都已有廣泛的披露和分析。這部片，名為紀錄，實質是按一定的政治要求剪輯，目的在於感人，不在於把真相或現實作多角度的報道，而是多有隱瞞、多有選擇。即使有一定的藝術價值，卻仍不過是顏色革命的宣傳作品，與敍利亞內戰白頭盔的紀錄片性質一樣，政治目的也一樣。

香港一般人不了解烏克蘭，不懂歷史，不懂國際，故此容易因信任某些組織而被騙，且是死心塌地相信而不承認自己受騙。在互聯網上，有眾多有關烏克蘭顏色革命的報道、分析、討論，即使不相信分析與評論，單看烏克蘭這二十多年的經濟發展，便可看到所謂民主革命帶來經濟與社會的每況愈下。

香港與烏克蘭有免簽證協議，不信文字也可以親身到當地看看，問問烏克蘭人民，經歷政治民主化、顏色革命成功推翻政府之後，他們的生活條件有何轉變。顏色革命帶來國族社會的撕裂，助長了貪污舞弊的寡頭壟斷，情況與所有經歷顏色革命的國家相同。差別是烏克蘭文化底蘊深厚，用民主選舉選出素人總統來改革政治，也一改仇俄親美的政治取向，開始與俄羅斯及分裂的共和國一同找方法來遏止內戰，重新發展。在美國十分受歡迎的「今日俄羅斯」電視台有更全面的紀錄片，可認識到烏克蘭顏色革命和現實狀況。

不過，香港示威與暴動的參加者，一是無知；二是像被邪教迷惑那樣，只相信愚弄和利用他們的人提供的美國文宣資料，他們會客觀持平地看烏克蘭的現實，以及看香港與世界的真實面貌嗎？

政治教師、政治牧師、政治神父背後是龐大的政治文宣機器，他們洗腦的能力勝於任何邪教，且大有可能與邪教合作結盟，如天羅地網般控制、操縱缺乏分辨能力的民眾。他們看到的烏克蘭是別人刻意「營造」的，目的是強化他們迷信暴力、迷信港獨的感性。

據說烏克蘭有過萬的科學家在中國工作，該國政府，無分左右，都積極地爭取作為中國「一帶一路」的發展樞紐，大量農產品銷售往中國，明年起中國開放市場予該國出口沒有基因改造而高質低價的農產品。烏克蘭在新總統的主政下，向中國靠攏，也與俄羅斯妥協，香港這些人知道嗎？