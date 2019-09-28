在山姆大叔發動中美貿易戰、精心策劃反修例風波暴亂、推出《香港人權與民主法案》背景下，香港已成為新冷戰戰場，成為美國司法「長臂管轄」、指揮對華冷戰的戰區。中美關係、港美關係掀開新一頁。

在這場「大國博弈」中，香港和北京將共同對敵，是命運共同體。中國將使用一切有力措施保護香港不淪陷，粉碎山姆大叔在港實施「顏色革命」、分裂中國的圖謀。因此從現在起，這場暴亂引起的「生死對決」也將進入一個鬥爭更加尖銳、複雜、激烈的新階段，中港的損失必然巨大。但這是中港不能不面對和承擔，否則，北京和香港將失去更多、敗得更慘，其受辱之程度不在一八四○年鴉片戰爭、簽訂《南京條約》之下也。

不過，我們相信這場「大國博弈」、「顏色革命」，美國要是不顧一切執意打下去，不但達不到目的、達不到他們拿「一國兩制」說事、搞「顏色革命」、分裂中國、打擊中國特色社會主義的目的，而且會加速北京考慮以「一國一制」取代「一國兩制」，從根本上防止「顏色革命」、國家分裂，保衞國家主權、安全和發展利益。對這樣的結果，北京現在不知是否已經作好準備，山姆大叔不知是否已有預案，但根據事物發展規律，這是不以人的意志為轉移的，所謂形勢比人強也。

北京要打好這場生死決戰，就要攘外必先安內，必先解決好中國內部的問題和香港內部的問題。中國和香港不缺實力和能力，不缺辦法和手段，缺的是對形勢的準確判斷，缺的是鬥爭的意志和勇氣。是的，不論遇到多麼艱難險阻、複雜多變的鬥爭，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。精神滑坡了，再有實力、能力、辦法也等於沒有。要做到「攘外必先安內」，北京和香江府衙還須立即採取強硬手段「止暴制亂」，對暴亂策劃者、組織者「精準打擊」，清除香港內部的反中亂港勢力、「漢奸走狗」，打掉這支為害多年的「偽軍先遣部隊」，剷除他們與外部勢力裏應外合的有生力量。在這場鬥爭中，中央有責任採取一切必要的行動振奮國人和港人之精神，要示敵以強以無畏也。