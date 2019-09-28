林鄭月娥「別出心裁」舉行社區對話，結果一如所料，第一場便混亂不堪。她本人固然成為眾矢之的，灣仔會場外一帶更淪為戰場，大群黑衣曱甴聚集叫囂，有人撬磚頭、有人毀欄杆、有人堆路障、有人築人鏈，搞得人心惶惶，學校被迫提早放學，店舖被迫提早落閘，林鄭及一眾官員也只能從後門狼狽逃竄，這種對話到底有何意義？

三歲小孩也知道，目前社會氣氛如此惡劣，根本沒有對話基礎，林鄭明知不可為而為之，除添煩添亂外，不知還想達到甚麼目的。中央三令五申要求盡快止暴制亂，普羅市民盼社會早日回復寧靜，奈何港府敷衍塞責，一味綏靖投降，企圖討好廢青以達致所謂「大和解」，這豈止一廂情願，簡直是與虎謀皮。

港府真的沒有辦法止暴制亂？當然不是，非不能也，實不為也。只要祭出《緊急法》，即可收到立竿見影的效果，尤其是禁止蒙面示威，更可有效阻嚇黑衣曱甴，港府有尚方寶劍不用，偏要搞甚麼社區對話，無異於自取其辱。沒錯，反對派必然會反對實施《緊急法》，外部勢力也必然會說三道四，但那又如何？如果一遇反對便退縮，一見洋人便跪低，還不如回家賣紅薯。

古人說：「畏首畏尾，身餘其幾。」既怕頭，又怕尾，身上還有哪些部位安全？香港鬧到如此地步，既是因為港府軟弱無能，也是因為中央畏首畏尾。中央遲遲不出手，無非希望港府自行解決問題，可惜事實恰恰相反，港府非但無法止暴制亂，反而製造更多亂象，可見中央所託非人，才是暴亂愈來愈烈的主要原因。莫信直中直，須防仁不仁，港府內部充滿無間道，任何怪事都有可能發生。

要收拾亂局，最後還是非中央出手不可。其實很簡單，中央可根據《基本法》第十八條，宣布香港進入緊急狀態，引入全國性法律，出動武警平亂，保證所有曱甴一掃而光。