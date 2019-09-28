政府無能，特首林鄭月娥連修訂一條法例也令到社會陷入崩潰，成為歷來民望最低的特首，竟然還妄想能獲市民原諒。落區搞對話會，勞師動眾，派出三千警力來護駕，速龍小隊持槍戒備，入場安檢亦極度緊張，把與會者當作恐怖分子，唇膏及粉餅也不能帶入場，你不信任市民，市民會信任你嗎？

對話會在灣仔伊館舉行，附近一帶的學校及商戶紛紛提早落閘，深怕示威衝突，催淚彈橫飛，殺錯良民。灣仔區猶如死城，商戶怨聲載道，結果不出他們所料，近千人包圍伊館向林鄭請願，群情洶湧；對話會散場四小時，林鄭龜縮在場館內不敢出來，過了午夜，人潮漸散，才倉皇落荒而逃，正門入，後門出，醜態畢露，自討苦吃，又何必呢？

發言市民其實說的多是老生常談，例如叫她每日花十五分鐘去某網站看貼文，了解年輕人想法，你以為特首不知那網站是暴徒大本營嗎？但奇在她依然不取締，任由網民發起種種示威衝擊，這根本就是縱容暴亂。亦有罵她漠視民意，管治無能，導致天怒人怨，強調她不應轉移視線，卸責給其他問題，例如通識教育及房屋短缺。至於有人炮轟香港電台「出政府糧」卻與政府對着幹，很多人老早已提出，本報亦多次報道及分析，無奈冇靈魂政府當耳邊風。兼聽則明，偏信則暗，難怪特區現在暗無天日。

愛國愛港傳媒的忠告，林鄭不聽，坊間流傳新屋嶺扣留中心發生虐殺強姦，有人在對話會以此質詢，為何外界包括律師及太平紳士都不能進入視察，林鄭卻毫不猶豫說警方將不再在該處拘留疑犯。坊間反應不是說她順應民意，而是懷疑她心中有鬼，快刀斬亂麻把新屋嶺關掉，以免夜長夢多。根本市民已對政府完全失去信任，林鄭枉費唇舌，徒勞無功，不如用行動來代替廢話，盡快利用《緊急法》去止暴制亂，才有望重獲市民尊重。