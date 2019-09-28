特首林鄭月娥落區與市民對話，輿論紛紛指其做公關騷、緩兵之計，旨在安撫市民怨氣，果然如預計一樣，出席發言人士大部分均是向她發炮。林鄭是罪人，大家早有公論，但另外一位罪人，律政司司長鄭若驊，卻依然一貫地龜縮，沒有出席這次對話會。有份發言的一位市民都質疑鄭若驊為何沒有現身，而林鄭竟然繼續包庇這個不負責任的下屬，自己成為箭靶也是活該。

與會有不少人指林鄭這個對話會是來遲了三個月，若早在示威暴潮爆發前，能夠與公眾溝通，可以免卻以後無盡的風波。林鄭固然責無旁貸，但鄭若驊以為自己躲避閃光燈，便可以逃避責任嗎？

作為捍衞香港法治的第一人，鄭應該是修訂《逃犯條例》的大旗手。然而大家可以看到，她竟然抱着事不關己的心態，對修例解說不力，立法會相關五次會議，竟然缺席了四次，沒有盡她的職責，去讓公眾對這項修訂有充分的認識，導致反中亂港分子有機可乘，藉着修例挑起爭端。反對派出動李柱銘及梁家傑等資深大狀，盡情妖魔化修例，唯恐天下不亂，鄭若驊同樣是資深大狀，卻處處迴避正面交鋒，找個並非法律專業的保安局局長李家超來擋駕，當然一敗塗地。行家也不滿她，法律界人士遊行至律政中心要求對話，鄭繼續退避三舍。修例失敗，鄭若驊絕對是罪魁禍首，全城要求她下台，她卻厚顏無恥，戀棧權位，最奇怪的是不單只林鄭護短，甚至中央政府也竟然容忍這種廢官治港，繼續做舉足輕重的律政司司長，實在令人百思不得其解。

鄭若驊本身就是特區一大毒瘤，其身不正，爆出僭建秘撈及瞞報利益等醜聞，誠信破產，在她領導下的律政司崩壞，淪為黑惡保護傘，特別是包庇漢奸黎智英，黎涉及黑金秘捐泛民獲放生，亦是佔中三十九名未被檢控的搞手之一，五年來逍遙法外，仍可利用旗下毒果日報煽動衝擊，並屢次在非法遊行帶頭扮指揮。中央及官媒多次炮轟黎是「禍港四人幫」之首，背後有外部勢力撐腰。鄭若驊怯洋懼外，律政司搞一司兩制，涉及黎智英案件不按一貫指引，黎刑恐東方報業集團記者案，即使證據確鑿，有圖有片，仍拖延逾兩年未檢控，東方及受害記者先後十五度去信質詢案件進度，律政司不是虛答，就是索性沒有回應。敢問鄭若驊司長，你有膽出來和受害人當面對話嗎？

林鄭月娥找四位局長出來充撐場面，身為律政司司長的鄭若驊連做布景板的勇氣也沒有。民望長期「墊司底」，在市民眼中鄭已經是死人一個，律政司變律政屍，一干行屍走肉廢官把特區未來葬送。