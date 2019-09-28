一份有內地官方背景的老牌報章專訪公民黨譚文豪，內容令人嘆為觀止。眾所周知，譚文豪在多場暴亂中都站在最前線，癱瘓機場又多次現身，美其名曰為警民進行調解，實際上煽風點火，挑起仇警情緒。這些情景令人記憶猶新，只要沒有患上失憶症，根本不可能忘記譚議員那副可惡嘴臉。

好了，原來患上失憶症的不是別人，恰恰是譚文豪自己。他在專訪中突然又變回「和理非」，揚言自己是中國人，不撐港獨，對暴力感心痛，要求暴徒不要傷害無辜市民，又認為警方執法沒有問題。媽呀，好亂呀，這些說話竟出自「不割席、不分化、不篤灰」的縱暴政客之口，轉軚會不會太快太肉酸了？枉當日不少暴民將譚先生封為「男神」，叫支持者情何以堪啊？

世上沒有無緣無故的愛，譚文豪轉軚看似突然，其實有迹可尋。月前他突然辭去國泰機師及管理職位，明眼人都知是「被辭職」，自內地民航局對國泰發出重大安全風險警示後，國泰隨即迎來人事大地震，多名高層下馬，曾參與暴亂及罷工的員工相繼被炒。

譚文豪屢次現身暴亂現場，又多次在癱瘓機場行動中督師，扮演了甚麼角色，不言而喻。身為航空業一員，多次做出傷害航空安全之事，辭職又好，被辭職也罷，根本是咎由自取。

依此路進，反對派政客若繼續鐵了心縱容暴力鼓吹港獨，隨時連議席都被DQ，甚至連閘也不能入，大拿拿每月十多廿萬元薪津打水漂，還有警方大搜捕隨時找上門，計過度過，當然不做蝕本生意了。

從中也反映反對派之虛偽。這些人為了政治利益，多麼無原則、無底線、無良無恥的事也幹得出，到了形勢轉變又見風使舵，自打嘴巴在所不計。這種政客滿口仁義道德，實際上腦裏只有錢，選民宜認清真相及早割席。現在最耐人尋味的是，其他「和理非」政客是否也會跟隨轉軚？