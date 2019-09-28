所謂「相由心生，命從心主」，一場反修例運動，讓香港走進了數十年來未有之惡運。是偶然乎？是必然乎？我看那是必然的，因為香港人的心態早已在驅使自己走入低谷。

不少香港人開口閉口都說咱們素質高，反對派尤其愛將此話掛在口邊。這就叫所見有偏，部分原因是他們真的見事不明，部分原因則是他們刻意如此，若非不斷自我拔高，又何來冠冕堂皇的藉口，可以高喊「港人自決」？

筆者是個徹頭徹尾的香港人，土生土長，但撰寫報章專欄七年以來，談過有關港人的問題不知凡幾，卻從未稱讚過咱們素質如何優勝。因為我不能暗昧良心，愛之深、責之切，本欄反倒經常揭露港人的劣根性，或慨嘆昔日香港精神的隕落。

大概七、八年前走訪深圳，我問當地年輕人，置業是否困難？其實當地人均收入跟樓價相差比例，與香港並無二致，港青「上車」難，深圳的大學畢業生一樣難。但他們明顯跟香港年輕的一輩不同，不是只懂怨天、怨地、怨政府，而是充滿自信地回答我：「應該沒問題的。」表現出的，正是未來主人翁應該有的氣魄。

說實話，上一、兩代的香港人也是如此自信，只是近二十年變了，有如此人心就有如此氣運，引出今次的反修例之亂，部分原因正是年輕人將自己的不濟全然發洩在社會身上。看來獅子山的陷落，不是沒來由的。

不少香港年輕人不如內地新一代，卻滿以為自己有西方人的素質。別再自欺欺人了，幾年前，我在彌敦道離遠見到一個老人被車撞倒，滿街都是香港「後生仔」，但都在袖手旁觀，肯撲出去迎救的，卻是一個西方人。今次反修例運動也是一樣，眼見無辜者被暴徒襲擊，願意基於人道主義施以援手的，往往都是外國記者。今日香港人的素質已變得如此低劣，試問氣運又焉能不衰？