林鄭首場社區對話不似做騷，更似做騷！如果你問我：成效如何？老朽不會答「見仁見智」，平生最憎就係呢四隻字，皆因答咗等於冇答；老朽會答：完全失效，唯一見到嘅係「勞民傷財」同埋林鄭成為箭靶！

阿哥，首場對話，唔見「修例罪人」律政司司長鄭若驊，更唔見警民關係跌到冰點卻不出來解畫嘅警隊「一哥」盧偉聰，呢場對話難怪被譏為誠意欠奉！嗱，對話完又如何？還不是依舊「五大訴求，缺一不可」，而林鄭仍然係一貫在公開場合嘅「標準答案」，即冇可能放晒被捕人士，否則會破壞香港法治嘅核心價值！而「721血腥元朗」發生至今，林鄭依然拒絕成立獨立調查委員會，對話並沒有飛出新鳥！

看官，這場對話大龍鳳！事前封路擾民，舖頭拉閘；醫院學校泳池紛紛關門，搞到成個灣仔如臨大敵！好喇！到林鄭及四位高官去到伊館，由進場到離唔到場，速龍持槍，三千警布防，G4陪同，高規格安檢，天啊！一場對話騷竟如赴戰場！

講真，林鄭及其廢柴管治班子有心為香港做事嗎？真有聽市民意見嗎？真的一視同仁，不偏不倚的執法嗎？老朽都唔想多講，今日香港亂象叢生，就係政府姑息養奸造成的，一四年嘅違法佔領行動，至今已經五周年，包括漢奸黎等三十九名主要搞手仍未落鑊，而現任律政司司長龜縮驊及前律政司司長袁國強投鼠忌器，一味「放生」有關亂港禍國人士，令法治蒙塵，無法彰顯司法的公平正義，使香港淪為妖獸都市！

港府任由反中亂港毒瘤遺患，卻空談治港，擒賊不擒王，只勞民傷財的搞對話騷，梗係止唔到咳啦！毒瘤潰爛含膿，不刮掉含膿爛肉，再塗多少藥也冇用！古人說：人莫蹪於山，而蹪於垤。意思是人通常不會被大山絆倒，卻往往被小土堆絆倒！今大小漢奸都勇撲美爹懷中，搖尾乞憐要制裁中港，不就是蹪於垤？若一早刮掉漢奸黎這塊爛肉，豈會為中港添煩添亂？