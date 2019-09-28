沙特阿拉伯已錯過了出兵伊朗的最佳時機，不趁煉油廠遇襲後立即果斷還火，非不為也，實不能也，根本沒有條件開戰。征戰也門多年，未竟全功，沙特已經元氣大傷，空軍悍將買少見少，只有倚靠蘇丹的僱傭兵代其衝鋒陷陣。地緣政治上，中東聯盟又瀕臨瓦解，阿聯酋撤出戰事，又扶植南方獨立組織與沙特作對，貿然打起波斯灣戰爭，眾諸侯隨時作壁上觀，令沙特孤立無援。不過，它不是還有美國作為其強大後盾嗎？

美國正踏入選舉年，總統特朗普不想枝節旁生，按暫時的情勢來看，絕對沒有理由跟伊朗真正反枱。而問題的癥結所在，是美國參眾議員都齊聲不支持兵援沙特，皆因王儲穆罕默德‧薩勒曼在年前疑派遣特工於伊斯坦布爾的領事館內殘殺異見記者卡舒吉，令到西方世界莫不寒心。早前沙特官員將煉油廠遇襲與911襲擊相提並論，亦已挑起了美國議員的不滿，後者釋出強烈的信號，表明美方在這件事情上絕不會替沙特撐腰，國會定必全力阻撓。

但沙特好歹是盟友，又是軍火買賣的最大生意夥伴，美國倘袖手旁觀實說不過去。因此，五角大樓已派遣了支援部隊進駐沙特，又運送多套愛國者防空導彈到當地，盡量將小恩小惠最大化，以安撫沙特。

另一邊廂，美伊和談短期內是談不成的了。特朗普若在聯合國大會上與伊朗總統魯哈尼握手會晤，這叫沙特顏面何存？幸好，法國和德國都齊聲抨擊伊朗在背後策動這宗襲擊，令高壓制裁伊朗的政策可以繼續下去，都算是美沙的意外收穫。沒有歐洲從中作梗幫伊朗突破制裁，沙特還可自恃經濟總量的優勢隔岸對峙。

有趣的是，沙特忽然宣布開放旅遊簽證，說要吸引全世界的遊客來到利雅得欣賞它的璀璨，這是一個準戰爭狀態下可為的事嗎？種種迹象顯示，沙特息事寧人，修好了煉油廠便算。伊朗只要不再武裝挑釁，沙特便會按兵不動。