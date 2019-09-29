今次事件中的大學生、中學生，也包括教師等專業人士，其政治迷信迹近邪教的思維方法。可說是因為政治文宣，特別是加上網絡技術因素（背後或有大數據的計算）所影響，但這些屬於外因；更關鍵的是內因：教育的缺陷。

主要是沒有歷史教育，令他們不了解香港、中國、世界的歷史。不懂歷史便不懂分析，便容易被人用假歷史作錯誤的分析，從而誘導、迷惑，以至洗腦。殖民地時代還有中學必修的中國歷史科，但內容陳腐，也避開近代史。但至少學生知道中國歷史，認同於中國歷史。○○年，當局取消中國歷史科必修，○九年更代之以妄論政治時事的通識科。不知史，無以為鑑，便是牛鬼蛇神，大發厥論，學生也就逃避不了政治洗腦了。

解決的方法，是用中國歷史替代通識作為必修科目。中國歷史科也要革新，除去封建和殖民主義的錯漏歪曲內容，還原中國歷史的真實。

中國歷史的真實是從來沒有閉關自守，而是一直以來演變着並依賴中外文化交流和經貿技術往來。華夏的歷史從來都是與外來因素糅合而相互衝擊，文化、人種、乃至器物、制度均是中外融合，哪有種族純化、近親繁衍的弊端。愈是開放，愈是與外融合，文明的發展就愈是燦爛和可持續。穆天子西遊、漢帝國與羅馬帝國的連接、唐的天可汗、蒙古的四大汗國、明清白銀貿易串連歐亞非和美洲。中國從來都是開放的世界組成，清末閉關自守不過是為勢所逼，為時不長，實際上也關不了門。就連共產黨革命之後遭到美國封鎖，也封鎖不了中國其後的改革開放。

習近平所提出的「一帶一路」，承襲幾千年連綿不絕的絲綢之路，也使國人和世界可以突破帝國主義與冷戰築構的世界假歷史，重新面對真實的世界歷史。我們可以用真實的歷史為鑑，認識當今所處的天下，包括中國內地與香港，從認識真實來了解現實的選擇。

假若香港居民讀歷史，了解唐代廣州成千年商都後與香港的附屬關係、了解明清時期中國怎樣在廣州、香港、澳門和外國周旋、鬥爭、貿易；了解英國為甚麼選香港作為殖民地推動對華的鴉片和其他貿易，以及怎樣建立起上海、香港、新加坡的東亞條約體系，與列強競逐並分割中國；了解冷戰時美國怎樣利用香港，怎樣在香港與中國聯手合作，並在戰勝了日本、蘇聯之後，和平轉變中國不成功，便開展新冷戰，以香港作為戰場。

了解這些歷史後，我不相信香港學生與居民還願意賣國。