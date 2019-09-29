林鄭月娥的「社區對話」以及她在美國《紐約時報》發文標榜她能用「對話戰勝衝突」的文章，和美國參眾兩院外交委員會通過《香港人權與民主法案》，發生在同一天。巧合乎？精心安排乎？不管怎麼樣，這種配合，多少為林鄭的「對話會」提高了「影響力」。她的這種做法為中央要求盡快「止暴制亂」造成干擾甚至阻嚇，因為美國的這個「法案」規定，老美可以「制裁所有中港兩地打壓香港民主、自由的官員、警察、各界人士及其家人」，可以限制他們入境美國、凍結財產和生意。有老美的這根大棒子揮舞，林鄭月娥大概更覺得她的「對話」之道十分正確，北京的「止暴制亂」更當耳邊風也。

香港暴亂還會升級，達到反對派亂中奪權、顏色革命成功為止。無怪乎反對派、走狗漢奸、暴徒們個個興奮，奔走相告。這下好了，看誰還敢支持「止暴制亂」，看誰還敢阻止「光復香港，時代革命」，山姆大叔要對他們動真格的了！老美的這個「法案」一出，不僅是要香江府衙徹底跪低，也是要逼北京徹底投降，廢了中央和特區政府的治港權力，由老美的「司法長臂」管治香港，把香港變成美國的一個州。君不見暴亂中暴徒們高舉美國旗，高喊「特朗普解放香港」，肆意踐踏中國旗，老嫩漢奸成群結隊跑到美國提供「彈藥」，充當「美協軍」，目的不正是如此嗎？

現在這個法案出來了，反對派、老嫩漢奸、暴徒們更有了「重武器在手」，發動更猛烈的暴恐攻擊。他們的贏面似乎更大了，至少對林鄭、對特區政府如是。他們早就看透了這班英夷培養的「治港港人」的「畏洋如虎」，特別是「畏美如虎」心態。他們自會拿着這份「法案」向北京說事，不得了呀，天要塌下來了，千萬不能對暴亂「動粗」，不能對暴徒「嚴懲」，否則，老美會說咱們打壓了香港的民主自由，說咱們「不人道」，這就大鑊也。

有了這個法案，林鄭月娥的綏靖投降、「對話」餿主張就更加理直氣壯，止暴制亂遙遙無期。朝廷計將安出？