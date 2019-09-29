許多人莫名其妙，反修例暴亂持續三個多月，香港被搞得五勞七傷，港府更已一再跪低，為何反對派還不收手？原因很簡單，他們策動暴亂主要目的是奪取管治權，如今目的未達到，當然不會善罷甘休。故不難預料，他們必然會繼續鬧事，且必然會變本加厲，更多更大的暴亂恐怕還在後頭。

為了迷惑無知市民以及黑衣暴徒，反對派不斷製造謠言，一時說爆眼少女被警方打傷，一時說港鐵太子站多人被打死，一時說新屋嶺扣留中心有女示威者被性侵，沒有最離譜，只有更離譜。這些謠言漏洞百出，本來經不起任何推敲，偏偏有不少人相信，可見香港社會已墮落到何等地步。有人說，反對派洗腦能力勝過任何邪教，其實不是他們洗腦能力了得，而是社會反智，群眾無知，他們才能輕易得手。

不過，謠言就是謠言，不管重複多少遍也不可能變成真理。爆眼少女消失了，太子站靈堂淪為笑話，新屋嶺扣留中心性侵事件不攻自破，反對派可以欺騙所有人於一時，也可以欺騙部分人於永遠，但不可能欺騙所有人於永遠。當然，他們還會編造更多謠言，挑起更多事端，甚至不惜製造真正的流血死亡事件。

據說幕後黑手已收買一批死士，隨時準備「獻身」，或者乘亂殺人，然後嫁禍警方，再將暴亂升級，迫使中央出動軍隊或武警，這樣美國等外部勢力介入就更加振振有詞了，正如當年「六四」事件一樣。大家不妨想像一下，子虛烏有的太子站死人事件尚且鬧得沸沸揚揚，如果真正出現流血死亡慘劇，反對派將會鬧到甚麼地步？外部勢力又會有甚麼反應？

不要以為這是危言聳聽，美國在世界各地策動顏色革命，都是按照這個套路進行，死人愈多，他們愈有藉口介入。香港反對派作為美國的鷹犬，一切聽從主人指揮，為了達到不可告人的政治目的，任何骯髒、卑鄙的事都做得出來。醒醒吧，香港人！