不經不覺，寫文章評論示威暴潮，用字由「超過三個月」改為「接近四個月」，究竟會不會再不斷加大這個數字，五個月、半年、七個月甚至一年呢？對一般市民來說，示威滲入各區，無日安寧，但若是仍然有工開，惟有繼續忍受，希望黑暗過後是黎明；但對於某些人來說，每一天都是度日如年，最明顯的例子便是經營小生意的商戶。

之前本欄已經寫過商場「拍烏蠅」，人流劇減變「死場」，小店連租金也交不起，已經準備好作結業的打算。內地旅客不來了，十月一日長假的傳統黃金檔期，內地團來港數目創下新低，零售業固然慘不忍睹，酒店業情況只有更加悽慘，其中一個重災區是賓館業，當三四星酒店劈價至三四百元，甚至比時鐘酒店更便宜，連本來屬於賓館的客源也給搶走了，有些賓館要減價至不用一百元，有些則轉型為月租，租金比劏房更低。業界預計全港二千多間賓館會有四成，大約是八百間賓館即將倒閉，十一月將會是爆煲高峰期。既然開不了源，節流便要裁減員工，連東主都要執房、洗廁所一腳踢。有賓館東主要借數十萬元卡數來應急供樓，見步行步，不排除要賣樓套現。

可是樓市亦今非昔比，尤以工貿樓宇跌勢最驚人，近三月來成交數量及金額均錄得超過五成跌幅，往往有價無市，是否有承接亦成為疑問，隨着市道低迷，商舖結業潮湧現，物業丟空的情況愈來愈多，恐怕情況要持續數年。要把這些樓宇轉型，申請牽涉冗長程序，政府思維僵化，真是死到臨頭也不懂變通。廢官們縱容反中亂港分子，暴亂平息無期，趕走旅客，又想引美國人來制裁香港。財政司司長陳茂波昨日還稱美國的《香港人權與民主法案》短期內對本港經濟未必帶來「立竿見影」影響。陳司長你薪高糧準，當然未受影響，知不知道很多商戶，已經連一日都捱不下去了。