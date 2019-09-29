台灣自詡唯一華人民主地區，但台式民主未見其利先見其害，最明顯是黨同伐異、打壓異己。台灣的總統選舉還有不足四個月就會舉行，藍綠對決再無懸念，高雄市長韓國瑜自去年掀起韓流旋風後氣勢如虹，民調亦節節領先。然而，自他正式確認代表國民黨參選總統後，民望便一洩如注。反觀蔡英文有專機私煙案、民進黨立委洗黑錢案、邦交國斷交潮等醜聞纏身，民望卻愈升愈有，這顯然是反常的，背後原因值得探討。

台灣向來藍綠壁壘分明，不問是非只問立場，韓國瑜卻打破這一桎梏，淡化政治，主打經濟，成功令厭倦黨爭的民眾耳目一新，拿下深綠的高雄後再下一城選總統，可說是形勢使然。

誠然，上任市長不久即參選總統，總會落人口實，民進黨火力全開不足為奇，但按道理，這也不足以令韓國瑜民調直插谷底。尤其是年初輿論不斷為其造勢，大家對其參選早有心理準備，明確參選後反而民望低殘，令人大感意外。說穿了，除了「黑韓產業鏈」發功，背後更有台灣政商媒各方面的利益計算和較量。

眾所周知，民調的可操作性非常大，除了問卷設計足以左右結果，受訪者的取樣同樣可以令結果出現很大落差。這方面香港人感同身受，單是一個港大民調有多大公信力，大家心中有數。台灣的情況尤有過之，媒體分色分黨，得出的民調結果也會大不同。但過去被視為泛藍的媒體如東森、TVBS、中時等等，韓國瑜的民調一樣插水，是韓國瑜一夜之間變得面目可憎嗎？當然不是，媒體突然變色事出有因。

以東森為例，其老闆張高祥的茂德機構（當地大型地產發展商），早前接手了曾爆出黑心油醜聞的頂新廠房地皮，價值逾百億元新台幣。茂德要「都市更新」（相類於香港的重建規劃），必須得到政府部門開綠燈。試想想，倘媒體不配合民進黨政府口徑，被政府刻意設下重重關卡，商家豈不見財化水？

早在陳水扁年代發生的台灣高雄捷運舞弊案，爆料的TVBS便曾遭扁政府以撤牌作威脅，打壓噤聲，可見民進黨玩弄這種骯髒手段其來有自。至於被謔稱「髒CC」的國家通訊傳播委員會（NCC），更操有各媒體的生死大權，隨時藉詞罰款整頓。事實上，蔡英文政府手握龐大的行政資源和總統權力，怎麼玩都可以，資產早被凍結的國民黨陷入被動捱打，何足為奇。

民調可以參考，但不能盡信。韓國瑜每次造勢大會動輒三、四十萬人出席，這是不可能造假的。蔡英文至今連一次造勢大會都未舉行，原因是甚麼，你懂的。