反修例亂事拖了三個多月，暴亂派的出色文宣，成了今次香港之禍的最大力推手。舉一例，暴亂派宣傳反對修例者、參加這場「光復革命」者，大都是教育水平高、收入高、能力高的人，這個結論對不少智商欠奉、能力低下者是致命誘惑。不加入暴亂，便是能力低、智商低一族。因此，不少年輕人上了賊船。

渲染上述歪理最出力的是毒果報，還有打着民意研究旗號來推動政治民意的機構。前者拚命向年輕人洗腦，灌輸反修例、反政府、反共反中才是「時代價值」，是「現代理念」；後者則一而再、再而三選擇性地舉行小範圍民調，然後篩選、偏頗地得出上街反修例者就是「三高族」的理論，如此「學術」，實在幼稚得令人不屑。暴亂派深得二戰時納粹文宣真諦，自四月以來，圍繞反修例的宣傳，便是謊話講一千遍變真話，歪理叫一千次成真理！

試拆解之，民研機構是怎麼作調查的呢？先是以電話隨機問受訪者有沒有上街，如回答沒有，拜拜；只有答上了街的，訪問才會繼續下去。也就是說，訪問者是被篩選過的。而成功訪問者，都鎖定是上街族，可是按人口計算，大概有九成九以上香港人沒受訪，那麼，沒上街的人怎就變了教育水平低、收入低甚至能力低呢？如果這是科學、這是學術，難怪這種研究被斥為下三流了。

懂行的笑死了，不懂行的卻深信不疑。自以為水平高，其實分析力不夠、知識面狹窄、智力更流於淺薄的大學生便是後者，加入反修例隊伍，便能被標籤為「三高」，這是最簡單的增值法。

別恭維暴亂派有腦，這套包裝法根本抄自台灣民進黨，應是他們向台獨組織取經的大招。民進黨當年亦是靠操作「進步」起家，八十年代崛起的民進黨，不少元老均被視為台灣鄉下佬、南部貧民，故他們刻意打造「進步」形象，計策成功了，不料連輸出革命理論到香港也成功了。香港人，真夠貧乏。