坐在上海的一家意大利餐廳用膳，嚼着一塊精美牛排，我問同行的年輕人：「要是在意大利光顧同級餐廳，哪裏的價錢會更高？」因為筆者對於數字和價格向來糊塗，涉及匯率計算，就更加混亂，所以才有此一問。

小伙子們想也不想便說：「老師，那當然是上海的高，我們習慣了滬、港兩地物價，就會覺得世界上好多地方的東西都便宜。」「哦，原來是這樣。」我若有所悟，然後就不再言語，陷入沉思中。

筆者不是經濟專家，在這方面的認識膚淺，但總覺得在全球一體化的年代，一處地方民眾能負擔多高的物價，一定程度上也反映了當地的經濟實力。三十年前，港人到日本消費覺得昂貴，如今認為「抵玩」，正是側面表現出數十年來兩地的此消彼長。

今天，上海的物價水平已高於不少歐洲地區，與香港相近，那也就是說，上海的經濟能力跟此地大抵已在伯仲之間，香港未必是獨一無二的。反對派不要老是以為有大把本錢，北京非要「買你怕」不可。

早前，本欄曾說香港要是亂得不成樣子，中央大不了就把香港變成南方的上海，天是塌不下來的，地球一樣會在轉。所以，我勸反對派不要老是有恃無恐，更不要以為失去原有的香港，中國的強國之路就走不下去。

我早就分析過這問題，不少學者經已指出，本世紀餘下時間，將會進入「龍象之爭」的年代，印度的發展不會讓中國專美。但印度沒有「一國兩制」，也沒有一個像香港般的特別行政區，人家的實力照樣可以騰飛，故香港人可不要夜郎自大，過分高估自己。

反對派說甚麼香港特區一旦動用解放軍，外資就會作鳥獸散，那真是笑話。上海沒有解放軍嗎？外資又因何不走？你坐在當地的西餐廳，有時西人的數量會多得讓你以為自己是身在歐洲。