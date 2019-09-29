讀現代史，常有啟發。譬如說晚清自鴉片戰爭後，暴露其政治的腐敗。有論者指出，這場戰爭打開了中國關閉的大門，更令人看到官吏之貪瀆，尤為道德退化之病灶。有良心的官員以律己來提升道德水平，像林則徐就自勉：「但當保涓潔，弗逐流波奔。」

事實上，依老朽看，國家積弱，弊病叢生，君臣若都怕亡國，理應同心協力，想方設法把國家治理好，而不是一味清談，嘆人間，今古真兒戲！如今香港步入一片混亂，示威浪接浪，且一浪高過一浪，眼前再一個巨浪，就要沒頂了！然而，一味憧憬「大和解」的林鄭，自己疲累就呼籲「大家停下來休息吓」，這不是天下餓殍遍野，白骨露於野，千里無雞鳴，而白癡皇帝說「何不食肉糜」的翻版嗎？

林鄭「勞民傷財」搞一場「落區騷」，贏得「最佳箭靶」，被困伊館四個多鐘再易服龜縮落荒而逃，真係睇見都笑三聲！當然，佢都有好似晚清啲有良心大臣咁，自我檢討㗎：「兩年來，我做得不好，不但有人形容是Disconnect，甚至有點離地，我明白、知道，所以希望可以改善。」老朽又再大笑三聲！

嗱！林鄭基層出身，飛上枝頭做咗鳳凰，貴為特首猶「富而好禮」，或者「尊而好禮」，又識自責知道自己離地，求改善喎！之但係，改善得把口，老朽見你處處維護司底驊，佢一味龜縮不作為，又一身都是醜，醜聞纏身吖！咁嘅律政司司長搞到香港嘅法治核心變成法治核彈，成個司法制度充滿危機，不但未能彰顯公義，更令司法機制蒙污。單係一再放生漢奸黎，連一單佢涉刑恐東方男記者嘅案件都拖逾兩年，東方及受害人發咗十五封信，竟連「告定唔告」都答唔出，你仲攬住佢當寶，老朽就知「希望可以改善」，又係廢噏當秘笈！呢啲心態，就係「最佳諫官」魏徵話唐太宗「及至安樂，必懷寬怠」囉！要改善，要有行動：怒炒司底驊，即控漢奸黎！咁樣老朽就信你真心渴望改善喇！