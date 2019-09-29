在布魯塞爾，歐盟主席容克在卸任前與日本首相安倍晉三簽署價值六百億歐元的基建合作發展協議。有報道指，該計劃就是用來抗衡中國的「一帶一路」。容克開宗明義地說，新的歐盟項目將使各國毋須墮入巨額債務，即可發展基礎設施，間接指出中國出資項目令部分國家陷入「債務陷阱」。話中的「各國」，尤其針對一些東歐國家，因為一帶一路若要進入歐洲的腹地，巴爾幹半島是必經之路。為免東歐國家進一步向中國靠攏，歐盟就需要為它們提供另一個資金選擇。

容克特別提到，他們擔心這些國家會投身在不必要的基建項目上，亦即是港人常說的大白象工程。很多時候政府為了刺激經濟、創造就業，就會大興土木，美國上個世紀也是這樣利用修橋補路來走出經濟危機。但現在已是廿一世紀，各個已發展城市的基建進入飽和，面對建築成本和原材料價格急劇飛升，基建反成了政府的催命符、赤字的無底深潭。中國提供優惠貸款，但那些基建項目到底是否有真正社會需要，則常被歐盟質疑並大做文章。

因此，歐盟認為必須出手捍衞歐洲價值，更重要的是確保東歐發展不會被人牽着鼻子走。國際貨幣基金組織（IMF）批評中國資助黑山發展的公路項目，根本利己多於利人。它為鄰國塞爾維亞接通了地中海水道，其實幫助一帶一路填補了缺口，只是對黑山而言，政府財政實在無力承擔這種工程。歐盟出手，就是要與中國爭一日之長短。

至於日本，早在非洲吉布提已與中國連番較勁，持續狙擊一帶一路，總之中國企業跑到哪招商，日企必緊隨其後入標競爭，沿線插旗，阻止中國獨霸。安倍明修棧道，看似替西方抗衡中國，實乃暗度陳倉，漸漸也建成了日本自己的「一帶一路」，加強了日本在中亞與非洲的影響力。今次安倍遠赴比利時，來到了戰略的尾站，他與歐盟一拍即合，各取所需，再次證明日本歸屬西方世界。