這個夏天，可能是香港最寒心的一個暑假。九月開學前，被警方拘捕的示威者中，只有兩成半是學生，開學後半個多月，警方拘捕了五百五十人，學生佔比竟激增至近四成，估計十八歲以下被捕者介乎四百至五百人之間。幸而，禍到深處，人必自救，教育界近期的反擊是一個好現象。

香港持續超過三個月的暴亂，違法打砸行為不但沒有收斂，反而愈來愈囂張，開學後，大學相繼成為受害團體，一嘗「自己學生自己受」之苦。先是浸會大學，其學生會成員率領學生衝擊校長辦公室、辱罵學校高層，結果浸大領導層也忍不住了，要紀律處理肇事學生。不久前，浸大高層還因為有學生會成員藏有雷射筆被警方扣留，要一再介入事件調停，這次卻要親自跟進，轉變不可謂不大。這也是第一間本地大學在暴亂中硬起來，依校規公正處理事件！

尾隨的是中文大學，十一將至，中文大學最近變得面目全非，校園本部烽火台及百萬大道一帶，被大肆塗上辱國口號，以及張貼罷工罷課的單張，美麗的中大成了污穢的中大。校方日前拒絕「垃圾化」，發出措詞嚴厲的聲明，表明會嚴肅跟進事件，懲處違規學生。

忍無可忍的還有幾家商場，當黑衣幫將所謂抗爭轉移到罷市罷買之後，便不止一次糾眾到商場干擾商舖經營，甚至驅趕在黑衣人認定屬於「紅色資本」店舖中消費的市民，結果逼得商場及相關集團亦開始發聲，譴責及不滿違法滋擾行為。

大學要執法，中學同樣要執法，部分中學近日被揭黑師當道，以教育之名、教師之職，公然對心智未成熟的學生洗腦，播下仇警、仇中的思想種子。終於教育局也要硬起來了，言明若發現有教師嚴重失德，會取消其註冊資格，這是對黑師、毒師及教育界的一個警號，再不硬起來，香港教育勢必無可救藥。

教育是中華傳統最重視的一個產業，其產品就是學生，過去我們自欺地以為香港教育水平高，誰料一場黑禍，大家看到香港教育的產品：原來一個社會可以極速失控，一群彬彬有禮的學生可以極速變成襲警毀公共設施、視法律如無物的造反族，香港教育真是「冇得頂」。

惡事已成，自救有兩法：一是問責，二是糾錯。教育工作者應該怎麼問責呢？減薪、減津還是減資助，這些其實都是後話，我們希望的是學生盡快恢復理智，讓香港回到正軌。

至於糾錯，俗語有云，人在做，天在看，隨着大學、中學、政府部門、公營機構及商業機構相繼認識到過去一段時間的翹手不管錯誤，明白自掃門前雪雖然能圖一時清淨，卻無法在暴亂中長享安寧，門外的火遲早都會燒進門，因此每一個人及群體都應該為香港的正義發聲。

當下，香港需要真相，需要社會清流，需要釐清對與錯、黑與白、法律與懲處，只有社會機制重新發揮作用，香港才有望擺脫暴亂，恢復社會秩序，這是我們每個人的責任。