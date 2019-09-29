正論：香港之死因何在　在於民心已盡喪

廿二年前，標誌香港回歸祖國懷抱的五星旗在維港上空冉冉升起，劃時代的「一國兩制、港人治港」正式走進世人眼簾，這是多麼的令人驕傲，又是多麼的令人振奮。廿二年後的今日，五星旗被人焚毀丟落海，美國旗、英國旗、港英旗、黑區旗卻隨風飄揚，人們連唱國歌也會被打，說一句愛國甚至性命不保，「一國兩制、港人治港」同死亡無異。

昨日因，今日果。反修例風暴愈演愈烈，不是無緣無故的，一切都是佔中埋下的禍根。我們當年明確告誡當權者，佔中是外部勢力聯同洋奴漢奸在港策動的顏色革命，必須消滅於萌芽狀態，尤其是佔中黑手及金主壹傳媒黎智英為萬惡之首，絕對不能輕輕放過，否則後患無窮。

五年彈指即過，昨日正是違法佔中五周年，反對派再次吹響集結號。他們囂張若此，皆因港府不聽東方之言，姑息養奸，四十八名佔中主要搞手之中，僅有九男女獲刑，全部不痛不癢，而包括黎智英在內的三十九人一直逍遙法外。港府怯洋懼外，律政司庇奸護惡，內部充斥「無間道」，加上鄭若驊其身不正，專為反中亂港者撐起保護傘，在這樣的情況下，顏色革命在佔中五年後全面大爆發，香港焉能不死！

短短三個多月，香港由太平盛世淪為危城亂世，港人治港變成黑衣暴徒治港、洋奴漢奸和外部勢力治港，港獨落地生根，恐怖主義野蠻瘋長，當年外媒預言「香港死亡」，在廿二年後的今日終於一語成讖。

為何香港淪落至此？腐爛至此？說到底，中央所託非人，選出四個特首，一個比一個不堪。現在的林鄭月娥甚至被質疑「身在漢營心在曹」，暗中配合反對派奪權。是耶非耶，無權無勢的小市民有口難言，但中央政府呢？難道中央看不見香港在林鄭治下陷入水深火熱之中，被煎熬得粉身碎骨？

回歸之後，許多香港人心中都有一個夢想，那就是「祖國好，香港好」，在強大祖國的支持下，重拾民族尊嚴，社會繼續繁榮穩定，發展更上層樓，人們可以昂首挺胸大聲說「我是中國人」，享受偉大民族復興的光榮。無奈事與願違，國家愈強香港愈亂，祖國好香港沒有好，說一聲「我是中國人」甚至會被毒打。「一國兩制、港人治港」荒腔走板，「五十年不變」走樣變形，如今連「馬照跑、舞照跳」都不可得，中央猶袖手旁觀，叫愛國愛港的市民情何以堪？

盼星星，盼月亮，人們從G20峰會盼到十一將至，依然未盼到中央為香港亂局出手。本來，官媒對黎智英為首的「叛國禍港四人幫」口誅筆伐，連中央政法委也嚴詞痛斥，過萬武警在深圳集結，解放軍煞有介事揚言十分鐘即到香港，擺開清算反中亂港集團的架勢，一度讓人對止暴制亂充滿希望。很可惜，等了又等，一直都是只聞樓梯響，最近甚至連樓梯都不響了，中央彷彿任由香港自生自滅。

置身漫漫長夜的香港人，由看見一線曙光重回黑暗世界，心中絕望可想而知。中央猶在門外冷對港人哀號，令人心涼了半截。哀莫大於心死，「一國兩制、港人治港」徹底死亡，外部勢力攪局和港府無能還是外因，真正內因是中央放任不理，令港人徹底死心。

孟子說：「桀紂之失天下也，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道，得其民，斯得天下矣；得其民有道，得其心，斯得民矣。」道理很簡單，即是得民心，得天下；失民心，失天下。正如我們多次指出，反修例風暴雖然是特區一場避不過的浩劫，但有危也有機，端視乎中央是否有決心、有意志、有魄力撥亂反正，讓香港浴火重生。我們多次善意提醒，積極建議，點出兩制最大問題是「主權回歸治權不歸」，中央錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，必須改弦更張，清算餘孽漢奸，重奪司法等刀把子部門，否則香港必然死路一條。可惜，一路下來只有我們空着急，中央置若罔聞，哪怕只要有一次採納我們的意見，香港又豈會失救致死？

苦口良藥，忠言逆耳。回歸至今，《東方日報》的「正論」、「功夫茶」和專題報道，不下數百上千次作出種種提醒，單是「正論」已起碼三百次向港府和中央指出「香港沉淪」，近五年更達到一百六十二篇之多，對比二○○○至二○○五年只有十七篇，足足增加近十倍，足證香港危急到甚麼程度。甚至乎，我們早在二○○七年六月三十日、時任國家主席胡錦濤訪港之際，首次在「正論」嚴正告誡當權者，必須提防洋奴漢奸和外部勢力在香港策動「顏色革命」，相信這是全港最早有傳媒發出警告，結果不幸而言中。倘當局有認真看待東方之言，早為之備，亂局又豈會一發不可收拾？

愛之深，責之切，我們愛香港、愛祖國，恨鐵不成鋼，認為香港回歸後的成就理應不止於此，多年來就基建、經濟、房屋問題多有發聲。例如二○○二年七月一日，「正論」以「地靈萬博光世代，天馬啟德聚星輝」為題，點出特區有「四大症候」，包括經濟轉型空喊口號；泡沫破滅，金融中心地位受損；房屋政策混亂，土地供求失控；消費型人口技術化無從。儘管已是十多年前的意見，但現在看來一點也不過時，甚至可以說，現在的深層次矛盾比當年有過之而無不及，證明港府施政之無能，經濟轉型之失敗，東方眼光之準繩遠大。

舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒。針對這「四大症候」，東方對症下藥，提出將東九龍發展成「啟德萬博城」，參照美國拉斯維加斯、澳洲悉尼達令港的發展模式，集休閒、娛樂、餐飲、旅遊設施於一身，讓香港升級為世界級度假天堂，無奈的是，港府除了在啟德興建了一個全無配套的郵輪碼頭，對東方其他建議無一採納，結果啟德郵輪碼頭十室九空，淪為老鼠樂園，暴殄天物。另外，本報建議在西九龍興建「天馬科技城」，推動高科技發展，以實業支撐和鞏固消費型經濟，令本港經濟不至於建在空中樓閣，一味靠炒。奈何言者諄諄，聽者藐藐，高科技看不見，西九文化區仍舊沙塵滾滾，產業依然只有金融地產兩味，推動經濟轉型無從談起。

更不得不提，東方最少十一次就發展土瓜灣舊區，提出參考觀塘麗港城模式，公私營合作，將這個交通和地理位置優越的舊區改頭換面。然而這麼多年過去，土瓜灣殘破依舊，甚至發生塌唐樓慘劇，港府連看見棺材也不掉眼淚。至於被歷屆政府視為重中之重的房屋問題，東方也有出謀獻策，最少五次建議在鄰近大埔富善邨和工業邨的一幅空置靚地發展公屋，可笑的是，港府一邊呻無地可用，一邊繼續讓靚地養蚊，何曾將東方之言聽進耳內？

亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔。東方知無不言，直諫不諱，信念只有一個，就是香港好、祖國好。到頭來卻是熱臉貼着冷屁股，好心無好報，港府甚至因為被東方戳破種種無能亂象而老羞成怒，大力打壓。試想想，如果每個市民都像東方一樣勇於發聲，有建議就提出，有想法就表達，香港肯定是個百分百乾淨、進步的城市，豈會像現在髒亂如垃圾崗、絕望如死城？但一切沒有如果，尤其是中央一直對愛國愛港力量慘受打壓置之不理，任由東方孤立無援，其他愛國愛港的市民看在眼裏，感同身受，心灰意冷，還有甚麼好說？

曾有人問，堂堂大中國，上下五千年，為甚麼漢奸特別多，洋奴特別瘋狂？答案很簡單，從東方被打壓到黎智英等「叛國禍港四人幫」逍遙法外，一再證明愛國有罪，賣國有獎，愛國從來無好報。港府是非混淆、敵友不分；中央用人不明，怯洋懼外；人心愈走愈遠，終致心死，香港也只能步上死亡一途！