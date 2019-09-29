神州觀察：吹哨人屢遭打壓　為利益不擇手段

九十年代因揭發河南「愛滋村」黑幕而失去工作及家人、被迫離開中國的醫生王淑平，日前被證實在美國因心臟病發離世，終年五十九歲。由此亦讓人聯想起內地當局近期提出欲建立「吹哨人」制度的做法，表示會重賞及保護好舉報人的人身安全，聽起來似乎不錯，只是究竟有幾分誠意，叫人懷疑。

根據國務院的指導意見，「吹哨人」或內部舉報人若能提供有用的線索協助執法，舉報有關企業或部門嚴重違法違規行為和重大風險隱患的，將可分得涉事企業被罰的高額罰金、賠償等，以及獲得警方的嚴格保護，使其免卻後顧之憂，進而帶動更多的人放心舉報，充分發揮社會監督作用，以達致多贏的局面。

然而政策雖好，當局保護舉報人亦屬責無旁貸，但如何確保落實才是關鍵。正如當年在由政府催生出來的「血漿經濟」浪潮中，因當局的過失導致無數民眾感染上愛滋病及肝炎等病毒，河南的「愛滋村」只不過是眾多悲劇中的一個縮影；王淑平為此雖堅持舉報至中央，可惜皆不獲理會，且招來各種打擊報復，以致國家亦容她不下，令人唏噓不已。而在這方面，有「中國民間防愛滋第一人」之稱的高耀潔醫生，遭遇可謂十分相似；真正為國為民的人卻無好下場，這本身就是最大的悲劇。

事實上，即便是在幾十年後的今天，「吹哨人」處境亦未見改善。像早前海南萬寧舉報同事吃回扣的衞生院醫生，不但被院長污衊為精神病，還收到停工威脅，現時處境如何亦無人知曉；而那位揭發安全帽「一敲就碎」的地盤工人，只怕早已無工可開。更甚者，當局一邊鼓勵民眾積極舉報，一邊卻自己將舉報者訊息洩露出去，湖南張家界就有村民因舉報扶貧腐敗問題而遭死亡威脅；寧夏某公安局不止出賣舉報人，派出所所長更毆打舉報人及家屬，無法無天至此，又叫人如何相信當局會保護舉報人？

最叫人心寒的是，當局的依法治國口號喊了幾十年，枉法弄權、草菅人命之事卻層出不窮；每每將行業安全生產、食藥品質量監督等民生問題掛在嘴邊，結果卻要靠弱勢員工挺身舉報。舉報者更會因此遭遇禍端，甚至連死都不知怎麼死，想想當年舉報三聚氰胺毒奶粉、曝光坑渠油的記者，再看看「中國藥品打假第一人」高敬德、埋屍校園操場十六年的鄧老師等人的下場，就知道「吹哨」是個玩命遊戲，一般人真玩不起。

玩得起的又不願玩，因為他們屬於腐敗利益共同體，是以種種非法及黑心手段斂聚財富，故而對任何監督行為天生排斥，並會不惜一切打擊舉報者，當局實在不該鼓動弱勢群體出來做英雄。