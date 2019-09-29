功夫茶：高層為警吐烏氣　煽動仇恨有陰謀

反修例風暴引發嘅警民衝突日益尖銳，執法者淪為磨心，別有用心嘅政客同埋反中亂港嘅媒體，永遠偏幫一邊只特寫警方「濫用暴力」，故意重複使用「黑警」、「警犬」等污辱性字眼，洗腦式貶低警方形象。至於暴徒圍毆警察、飛磚擲燃燒彈等惡行則隻字不提，甚至加以美化，連「火魔法師」都噏得出。難怪心水清嘅市民都睇唔過眼，質問一句：唔通畀火燒到埋身都唔還手先叫好警察咩？

嗱，公道自在人心，功夫茶相信有麝自然香。呢，玫瑰不管你叫佢乜嘢名，即使叫佢「黑霉瑰」、「爛玫瑰」，都唔會減損佢嘅芳香；冇實力，功夫茶叫你鐵金剛，你都係孱仔強一名咋。警察是否能挽回市民嘅信心，講到尾都係靠好形象。

上個月重返警隊嘅警務處副處長（特別職務）劉業成，日前就向警隊發信，講出佢回歸警隊個半月來嘅感受，除咗表達對香港未來嘅擔心，更恐怕香港呢個幾代人辛勞建立嘅家，隨時因為暴亂而毀於一旦！劉Sir認為在如此動亂嘅日子，香港仍能頂住，全賴三萬多名警察，又指香港警察被抹黑為「黑警」，係世界上最大嘅陰謀同埋謊言，直指「我們被陷害」！身居高位撐警愛同袍，呢份心情不難明白。

劉Sir痛恨別有用心嘅政客、賣國禍港嘅傳媒，利用空泛口號好似「香港警察，知法犯法」、「黑警死全家」等，如此不分青紅皂白，公然支持暴力，一竹竿打一船人，同埋向思想未成熟嘅學生宣揚錯誤及仇恨嘅政治思想，咁樣實在太不該！佢認為目前香港最迫切嘅係撥亂反正，拔除一切動亂、仇恨之根；呢個目標唔可以只用法律或武力去達到，香港警察要聯同社會各界徹底解決。

唉，講永遠最容易，林鄭夠成日話要「謙卑」要「改善」喇，之不過要有行動至得㗎。一日惡貫滿盈、賣國禍港頭號漢奸黎智英仍然逍遙法外，講乜春都係嘥氣！古人就話，君子之過也，如日月之食焉：過也，人皆見之；更也，人皆仰之。道理其實一字咁淺，打鐵還須自身硬。警察早前唔係有濫用私刑虐待長者嘅不光彩紀錄嗎？對住暴徒淨係識點指兵兵，情緒又經常失控，媽叉人哋老母，掃毒又畀海關贏成十條街。反對派要奪權，唔藉住芝麻綠豆嘅小事，乘機瘋狂抹黑至奇啦。

毛澤東就講得啱喇，佢話我哋揭發錯誤、批評缺點嘅目的，好似醫生治病一樣，完全係為咗救人，而唔係為咗將人整死。功夫茶都寄望警方能夠「有過改之」，咁先至可以使人仰之，做個大丈夫真漢子啊！