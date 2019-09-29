世界視線：環保少女冒起　陰謀甚囂塵上

瑞典十六歲少女通貝里成為全球環保界的風頭躉，她在聯合國大會上斥責各國領袖空談減排，漠視全球暖化，一句「How dare you」成為潮語，贏得不少掌聲。不過，凡事都有兩面，亦有無數人憎厭通貝里的所作所為和發言，反映現代西方社會一個普遍現象，就是對激進左翼的仇恨。通貝里作為包攬所有左翼象徵的化身，自然成為眾矢之的。

有人將通貝里的照片與希特拉和史太林手抱白人小女孩的照片相提並論，「暴君」卻換成美國前總統奧巴馬。左翼其中一個為人詬病的特質是靠弱勢社群上位，兒童、女性、少數族裔的權益固之然需要保障，但把他們當成一種政治工具來推動議程，則成了人所共知的惡。澳洲總理莫里森，在聯大發言時提到「我們必須讓孩子成為孩子」，正正針對左翼利用小孩作為推動環保議程的籌碼。究竟通貝里的冒起，是出於她個人自發的熱心，還是背後有別有用心人士因勢利導，將小女孩納為己用？

特朗普知而不言，在氣候會議坐了一會就離開，其後在社交網分享了通貝里的片段，搭上一句極其嘲諷的評論：「她看似一個非常開心的年輕女孩，期待着光明和美好的未來。」這裏的「未來」當然不是指她所追求的環保目標，而是指她的政治前途，一條鋪好了的政治台階。在同一陣線，同樣右翼的巴西總統博爾索納羅，其兒子也在社交網上羞辱通貝里。他分享了一張改圖，圖中的通貝里本來在火車車廂享用豐盛的丹麥午餐，車窗的風景卻被修改成饑民兒童苦苦望住，形成強烈對比。他留言諷刺寫道「一個由索羅斯『開放社會』資助的女孩說你偷走了我的童年」，直接將背後的既得利益者揪了出來──藉新自由主義試圖統治世界的跨國財閥。

這場左右翼之爭甚少人提及，因為它極其隱密，亦超出一般人的常識。它高於國與國之間的角力，故有人稱之為深層國家，意思是現在大多數國家的真正掌權者，並不是大家眼前所見的領導人，總統之上還有更高位的「領導人」控制着世界。換言之，你眼前的天之驕子，隨時可能是被指派出來帶風向的，包括今次的環保風。