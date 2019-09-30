正論：佔中禍首不除　暴亂之火不熄

違法佔中剛敲響五周年喪鐘，大規模暴亂連日不止，昨日黑衣暴徒又在金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶堵路縱火掟汽油彈，為五年前未竟之志大唱招魂曲。東方多次提醒警方必須先發制人，經過多次慘敗後，警方終於吸取教訓，及早出動催淚彈清場，但暴徒經過連月「訓練」，愈戰愈勇，警方一味驅散，顯然無法熄滅暴力之火。

明天便是十一，暴徒事先張揚「血洗」贈興，趁着9‧28違法佔中五周年持續鬧事，已成其戰略一部分。坊間早就流傳，這幾日必有血腥程度大升級的暴亂發生，人命傷亡在所不惜，甚至傳出有「死士」自焚。警方不敢怠慢，昨日一改過去拖延至深夜才清場的做法，中午時分已進行驅散和拘捕，無奈暴徒久經訓練，催淚彈根本莫奈其何，警方再不變陣出擊，明日恐有不堪設想的亂事發生。

這絕非危言聳聽。有識之士早就指出，反修例風暴是一場顏色革命，其階段性發展全部有迹可尋。以烏克蘭數年前爆發的顏色革命為例，反對派推翻政府的轉捩點，就是基輔獨立廣場響起的一記冷槍。當時有狙擊手向廣場上的示威者掃射，造成嚴重傷亡，人民的怒火一下子被猛烈燃燒起來，最終政府被推翻，時任總統亞努科維奇流亡俄羅斯，反對派成功奪權。至於冷槍究竟由誰人所放，直到今日仍不了了之。

不少人天真地以為，香港的暴徒本性不壞，不相信暴亂會朝着大規模死傷的方向發展。這是知其一而不知其二，年輕人血氣方剛，很容易就會在政治狂熱的氛圍下變成極端激進，這從暴力不斷升級已可得到印證。更何況，幕後黑手不奪權不罷休，他們利用種種抹黑手段大肆散布謊言，美化暴力行為，藉此進行洗腦。毒果報為了煽動年輕人前赴後繼暴力攻擊警方，竟將暴徒美化為「火魔法師」。要是幕後黑手在暴亂期間刻意搞出人命再嫁禍警察，誰能保證香港不會重蹈烏克蘭的覆轍？

慶父不死，魯難未已。壹傳媒黎智英早就揚言，反修例風暴是「為美國而戰」，除了要求美國插手，更不諱言最希望六四重演，喪心病狂暴露無遺。港府至今仍堅持所謂的社區對話，簡直太傻太天真。可以看見，五年前佔中雖以失敗告終，但反中亂港勢力亡我之心不死，結果殺傷力更大的反修例風暴在五年後全面大爆發，這就是斬草不除根的教訓。在這五年來，人們不斷敦促港府依法嚴懲佔中黑手，當局置若罔聞，拖延至今年四月才有「九男女」被判刑，包括黎智英在內的三十九名佔中搞手全部逍遙法外，擺明姑息養奸。試問佔中遺毒不散，香港怎麼可能有安寧之日？

一言以蔽之，香港已到了最危急的時候，治亂世必須用重典。一方面，警方必須改變策略，不能一味驅散，而是要奮起圍捕；另一方面，港府必須盡快引用《緊急法》，禁止示威蒙面，查禁不良傳媒，最重要是將黎智英等「叛國禍港四人幫」依法拿下。港府一味拖拖拉拉，最終只會賠上香港百年基業，林鄭政府亦勢必成為遺臭萬年的千古罪人！