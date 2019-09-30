世界視線：敍利亞下逐客令　庫爾德命運倒數

「恐怖主義是一個陰險的議程，用來加諸拒絕接受外部指令的人民和政府。」敍利亞外長在聯合國大會上向美國和土耳其喊話，斥責兩國數以萬計的士兵以反恐之名侵佔領土，呼籲他們離開。但與此同時，俄羅斯駐當地的海軍和空軍基地日前開放給傳媒參觀，展示潛艇和蘇35等主力軍備，更宣布將在當地設置維修工場，就地生產補給零件，擺出長久駐軍的姿態。敍外長的話霎時顯得沒有說服力，難道俄軍在敍大展拳腳，目的就不是反恐了嗎？

俄羅斯總統普京全力支持巴沙爾‧阿薩德政權，幾經辛苦終於在中東區內謀取到第一個立足之地，反觀美國賠了夫人又折兵，以為扶植反抗軍就可推翻阿薩德，結果卻養肥了伊斯蘭國，反映前總統奧巴馬的戰略思維跟普京完全不是同一個層次。敍利亞之於美國，就好似東漢時期的漢中之於曹操，是一塊雞肋，食之無味，棄之可惜。特朗普早萌退意，惟遲遲未退，其實與敍東北部的庫爾德族民兵有關。

庫爾德人是有族無國之民，主要聚居在伊拉克北部的自治區及土耳其南部，被土國視為分裂國家的反動勢力。敍戰一完，土軍立即出兵逼近敍國邊境，正是防範庫族民兵東進，阻止他們伺機立國。天下是打出來的，庫族打生打死才奪得方寸之地，哪有原地解散各自歸家之理？結果他們霸佔着敍利亞的地盤，陷入僵持之局。而美軍和法軍礙於肩負起維和與扶弱責任，被迫留守當地。若他們撤走，土國勢必揮軍西進，將庫族武裝的勢力清剿淨盡。

經過多年，庫族立國都未能納入大國的議程中，歷史再次證明小民族永遠無力主宰自身命運。一邊是坐在協商大廳的大民族，一邊是整夜在候見廳中等待的小民族，當年英法德意簽訂《慕尼黑協定》，大國們沒有徵詢過捷克斯洛伐克的意見，張伯倫就將它交到希特拉的手上。庫族現在所憂慮的，是歷史在重演。

敍國下逐客令，加速了庫族的命運倒數。僵局總會迎來變局的一天，若不及早展開多方會談，戰爭將會再起。