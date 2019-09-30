神州觀察：建政七十周年　景區不忘收費

「十一」長假期，內地將再現遊客如鯽情景，尤其是今年是中共建政七十周年，各地紛紛舉行盛大慶祝活動，舉國上下一片歡騰；只可惜，普天同慶之下，百姓遊覽神州大好河山，卻仍要掏錢買門票。

多年來，內地旅遊景區門票價格「逢節必漲」、「旺季漲價」現象，一直飽受社會詬病，於是官媒日前宣告「好消息」，指今年「十一」，廣東、湖南、浙江、山東、蘭州、河南等多個省市出台景區門票降價措施，例如山東將對孔廟等七個景點門票進行整合，價格降為一百四十元人民幣，浙江新昌大佛景區門票將由一百元降至八十元。

景區門票降價，表面上看遊客可節省一點開支，但實際上仍然是要收費，且全國絕大部分名勝古蹟門票只是小幅降價。按以往經驗，部分景區降幅多為象徵式，更有部分景區通過各種手段令票價明降實不降，例如將原本包含在門票中的景區車票和船票改為分開收費，等於變相漲價。另一方面，從景區旅遊商品、餐飲、住宿乃至停車費之類，節日也會隨之漲價，遊客的錢包被一再掏空，獲得的卻是高收費低質量的服務。

名山大川是大自然恩賜，人文遺址是歷史積澱，但一些地方卻被圍城收費、坐地起價。目前全國五A級景區門票價格大多已逾百元，部分甚至超過三百元，即使降價至一百多元，如果一家大小一同出遊，單單門票的花費也是一筆不小的開支。中國景區門票價格事實上已冠絕全球，同樣是世界自然遺產，湖南張家界武陵源核心景區基本票價是每人二百五十多元，而美國黃石國家公園的門票價格折合人民幣最貴也僅一百五十多元。

有研究顯示，中國風景名勝區和世界遺產的門票價格相當於人均GDP的百分之一，而美國僅百分之○點○五，南韓甚至僅百分之○點○一，因而中國景區門票價格至少是國外二十倍。

旅遊景點門票價格之所以居高不下，原因很簡單，就是利益驅使。景點門票收入，往往成為地方政府的搖錢樹與提款機；還有一些經營者，將風景名勝當作自己家的後花園。其實，所有的旅遊資源都是國家的公共資源，地方政府和景點管理機構只是受委託管理而已，並不是業主。既然是全民資產，就不應用「天價」築起高不可攀的圍牆，令普通百姓無法享受。

中國號稱世界第二大經濟體，每年財政收入超過十萬億元，對關係民生的旅遊資源，卻無法還利於民，本來就屬於全民共有的山川湖泊，民眾卻要付費才能遊覽，豈不怪哉？尤其是，今年是七十周年大慶，如果說當局連罪犯都能特赦，全國景區為何就不能在長假期免費開放，讓全國百姓同樂呢？