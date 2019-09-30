功夫茶：炒股神器一接通　投資搵銀好輕鬆

玩開股票嘅朋友，無論係資深投資者，長揸或短炒客，相信對「東網Money18」一定唔會陌生。無嘢㗎，開講都有話：山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈；卡不在多，有現金則更有型！

炒股神器「東網Money18」咁多年來，財圈人士使用後一致高度評價，介面清新，內容實用豐富，不必花巧自然有型，功夫茶一句記之曰：洞燭先機錢自來！話明「實發」，唔用唔通同錢有仇咩？一用就上癮啦！

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各位街坊，有啲嘢可能唔快得，否則好易一失足成千古恨；但好多嘢又唔慢得，皆因世事變幻莫測，股市更係起跌無常，想「魚找魚、蝦找蝦、烏龜找王八」都唔易㗎！金魚缸瞬息萬變，想話洞燭先機，吼準一隻半隻「異動股」，執番多少微利或一餐晏仔，甚至贏身家咯噃，一啲都唔簡單，所以呢，「異動雷達」一定幫到你。

家陣中美貿易戰風起雲湧，大國博弈充滿未知之數，加埋無能政府止暴制亂得把口，社會動盪，人心惶惶；環球金融市場波譎雲詭，股市大起大落，阿茂財爺話經濟颱風打到嚟，勁過三號波！廢官廢噏，三號波有幾勁啊？頭髮都未吹得亂啦。

各位街坊，廢柴高官除咗拋浪頭，當你流，佢哋一個二個身家豐厚，又點會知道民間疾苦。計功夫茶話齋，我等小市民想搵餐晏仔，不如睇炒股神器「東網Money18」升級版實際得多，皆因除咗專業股票數據，仲有名家貼士，好似第一版嘅「大市概況」，連專家都話正，一版睇晒恒指國指、滬深港通南北水去向、焦點財經新聞；又如「貼市貼士」，畀大家知道其他人點睇個市，等你掌握更多資訊，咁咪快人一步，理想達到囉。

所謂「獨學而無友，則孤陋而寡聞」，股市亦然。總之，「東網Money18」一接通，包保閣下投資懂得趨吉避凶！喺經濟逆風運籌帷幄，縱橫股海致勝千里，一定叻過阿茂財爺多多聲！

依家唔單止香港股市動盪無方向，全球金融市場亦充滿不確定性。功夫茶都唔想大家迷失股海：「問君能有幾多愁，恰似割肉解千愁」，一於快啲接通炒股神器「東網Money18」全面升級版啦，佢助你投資搵銀更輕鬆，唔會股海迷航盲舂舂！