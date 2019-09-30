外孫女讀希臘歷史，問我為甚麼歷史書提及希臘與波斯，卻只是說希臘怎樣，沒有波斯的介紹，為甚麼呢？我的答覆很簡單，因為我們在香港讀的歷史是西方人寫的，只是西方人的角度與認知。西方歷史說希臘文明怎樣先進，其他民族、特別是多年與之交戰的波斯是怎樣落後、殘暴和不堪一擊。

這屬於西方歷史的政治宣傳，並不是歷史的現實。波斯帝國承接巴比倫、亞述和埃及文明，經濟、文化、科技、制度都先進於希臘。波斯與希臘大戰也以波斯戰勝為主。希臘的三大勢力：雅典、斯巴達和後起的馬其頓，都曾各自與波斯帝國或其屬下的地方政權合作、聯盟，合縱連橫地在東地中海，包括希臘、黑海地區、意大利等之間博弈。

實際的歷史錯綜複雜，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的霸主。歐美在近三、四百年興起，追溯希臘文明以為始源，便把有關歷史重新書寫，偉大的西亞文明，從巴比倫、亞述、波斯到阿拉伯都被忽視、輕視，只記下曇花一現的亞歷山大帝國，連猶太文明也少說。

外孫女在香港讀的歷史，基本上是按照西方歷史寫的，讀了不加批判的話，學的便是偏頗的偽歷史，作用不過是洗腦，造就奴才和順民。

歐美的歷史偽造工程並不止於希臘、羅馬時代，更重要的是着眼今天，不但是西方崛起（相對於東方的衰落，但背後應是歷史上東方的崛起）的三、四百年的時期，更關鍵的是以英、美為首接替西班牙、葡萄牙、荷蘭，武力侵佔西歐以外地區的歷史。奴隸貿易不說，鴉片戰爭不說，在「新」大陸滅絕原居民不說，更把侵略者包裝為文明的傳播者、神的使者、人類的救星，而且對於他們擴張勢力、掠奪財富、不停的戰爭，不是美化，便是掩蓋，世界和歷史便變成他們的世界、他們的歷史。

外孫女說希臘時期不讀波斯，實際是把波斯妖魔化。今天，在香港，一如歐美地區，甚至更絕對化的妖魔化中國，把一切抗拒美國帝國主義侵略的國家，包括古巴、俄羅斯、北韓、乃至中東各國、非洲和拉丁美洲的民族主義政權都一概妖魔化，讓美國按照他們在全球宣傳的「英雄故事」，把這些國家當作邪惡勢力來攻擊、制裁，乃至直接的侵略。

有朋友問，為甚麼今次反修訂《逃犯條例》事件中的教師、大學生、中學生，都像中了邪、加入邪教那樣迷信民主、自由、人權，舉着英美旗要歸英歸美？其因便是經過幾十年、上百年的思想洗腦，沒有現實的歷史，只有扭曲、偏差和造假的歷史。