如何看待這場反修例風波和暴亂，決定了用甚麼方法處理它，不把事情的性質搞清楚，用不當的方法應對，不但解決不了問題，而且會愈搞愈糟。這場風波暴亂是香港反中亂港集團和外國勢力相勾結，蓄謀已久，精心策劃的一場奪權鬥爭、「顏色革命」，這是全世界看得清清楚楚的，也是其組織者、策劃者毫不掩飾且大肆鼓動的。

大凡這種性質的事情，第一，會規模很大，衝擊力很強；第二，訴求很高，對政府管治提出顛覆性要求；第三，必然違法，而且是專門違法，挑戰政府權威，破壞社會秩序；第四，用赤裸裸的暴力行動實踐違法、肆意犯法，在製造種種衝突、流血事件中強烈攻擊政府，煽動民眾支持他們的「革命行動」，美化暴力，把自己打扮成受害者，是甚麼「義士」。

而維護法治、執法鎮暴的警察則是「黑警」、「惡警」，是「濫用武力」。他們還會顛倒黑白的「強烈呼籲」，要求調查「黑警惡行」，予以嚴懲，試圖用輿論力量解除維護法治和社會秩序的武裝，或逼警察倒戈，「反戈一擊」，助其奪權。這樣的「顏色革命」，這些年在世界各地多有發生，今次反修例風波和暴亂也完全是這個性質和套路。

對付這樣的事件，北京其實是有經驗的，應對和解決之道必須是堅決、果斷、強硬，打蛇打七寸，擒賊先擒王，揪出幕後組織者、策劃者，嚴懲暴亂分子，打掉他們的宣傳機器，迅速平定暴亂，穩定局勢。這是在法治框架下最王道、最有效，對社會損害最小的正確方式，至於引起事件的深層次問題只能容後解決。

北京有這樣的經驗，但是今次沒有用，一拖三個多月，不知所為何事、不知有何苦衷還是幻想。林鄭月娥沒有這樣的經驗，而且根本不認識這場風波暴亂的性質，以為這是她修例工作失誤引起的「警民衝突」，於是面對風波暴亂立刻跪低投降，暫緩修例，檢討認錯，對警察止暴還頗有微詞。直到今天，林鄭月娥對暴亂性質仍然曖昧，繼續以「對話」縱暴。