新中國成立之初，備受美國等西方國家孤立和封鎖，毛澤東豪邁自信地宣稱：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國一切問題都解決了。」一九八九年「六四」事件後，美國再次糾集西方國家封鎖和制裁中國，鄧小平氣定神閒地指出：「最不怕封鎖、最不怕制裁的就是中國。」

重溫這些歷史，是為了說明一個事實，七十年來新中國就是在如此險惡的環境中不斷發展和壯大，並成為世界第二大經濟體，使美國惶惶不安。香港反對派叫囂「結束一黨專政」，港獨分子企圖將香港分裂出去，純屬癡人說夢，美國尚且奈何不了中國，他們又憑甚麼？以當今中國的實力，任何國家、任何勢力都不可能將其顛覆、將其分裂。

甚麼「光復香港、時代革命」，根本狗屁不通。搞革命，共產黨才是老祖宗，任何風浪都見過，任何考驗都經歷過，真正是愈挫愈勇，愈鬥愈強。相對而言，香港反對派連幼稚園生也談不上，黑衣暴徒更不知革命為何物，一味打砸破壞，有恐怖主義的賊心，沒有恐怖分子的賊膽，充其量只能算是一群曱甴。這樣一群見不得光的曱甴竟想挑戰整個國家，「結束一黨專政」，簡直比蚍蜉撼樹更可笑。

上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。反對派尤其是漢奸黎之流以為有美國撐腰，便可以橫行無忌，殊不知秋後螞蚱已蹦跳不了幾天。共產黨從來不打無把握之仗，先收集情報、掌握證據，再部署行動、秋後算帳，不出手則已，一出手必是雷霆萬鈞，所有牛鬼蛇神和黑衣曱甴都將無所遁形。漢奸黎之流若有自知之明，也許可以及時逃往美國託庇於洋主子，否則下場注定十分可悲，而不僅僅是洗廁所這麼簡單。不要以為這是虛言恫嚇，中央遲遲不出手，固然有投鼠忌器的原因，但主要還是想讓洋奴漢奸進一步表演和暴露，令所有中國人看清他們禍國禍港的險惡用心，務求出師有名，一擊即中。