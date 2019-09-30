五年前的九月二十八日，違法佔領行動爆發，佔中之後佔旺，有組織地公然挑戰法紀，卻以「違法達義」等歪理包裝，荼毒青少，從此植入大批年輕人的心靈。就像希臘神話裏潘朵拉的盒子打開，許多壞事都放出來，令香港開始動盪。佔領行動史無前例，雖然表面上失敗了，但實際上禍根未除，遺害猶烈，香港從此走上自我毀滅的路途。

佔中案九名搞手雖然定罪，但逾半獲緩刑或社服令，當中始作俑者戴耀廷到今年才判刑入獄，旋即獲保釋等候上訴。另外，包括壹傳媒黎智英在內的三十九名搞手仍然未檢控，逍遙法外五年，黎繼續利用旗下毒果日報煽動反中亂港，積極鼓吹反修訂逃犯例示威潮，內地官媒斥黎是「叛國禍港四人幫」之首。上周六，示威旗手之一民陣大搞佔中五周年集會，黎智英身穿黑衣大搖大擺現身金鐘，還有一干泛民政棍，當然不少得佔中發起人戴耀廷。濟濟一堂，都是那堆人，佔中借屍還魂，再也明顯不過，而且今次吸收的新血遠比當年多，場外老早已有大批示威者在附近一帶張貼宣傳物，形成所謂「連儂之路」，政總淪為小朋友「革命遊樂場」，貽笑大方。

佔中五周年集會前，黎智英連續兩日密會民主派人士攪局，明目張膽「為美國而戰」。政府，尤其是律政司司長鄭若驊，對這個漢奸一直包庇，黎涉及刑恐東方報業集團記者案，有圖有片，證據確鑿，拖延超過兩年不檢控。法治崩壞，正義不能伸張，市民實在看不過眼，有人組隊到漢奸黎的寓所抗議，亦有人於港鐵站出口地面張貼多張黎的肖像紙張，配有辱罵字句，任由途人踐踏，發洩怨氣。

特區政府縱惡護奸，自食「毒果」，市民由失望變絕望。神話故事結尾，潘朵拉趕緊蓋住盒子，只剩下希望沒飛出去。而這個盒子，幸好不是留在香港，而是放在北京，讓香港人的希望仍然未消失。