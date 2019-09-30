違法佔中五周年，反對派陰魂不散再次吹響集結號，金鐘一帶再成招魂場，堵路衝擊、縱火破壞自不待言。警方煞有介事出動水炮車「整色整水」，藍色水隨處亂噴，記者紛紛中招慘成「阿凡達」，卻未有暴徒因此被捕。雷聲大雨點小，鎮暴不成反成笑柄，水炮車被嘲腎虧有之，遭辱為洗街車又有之。「世界一流」的香港警隊在這三個多月間英名盡喪，令人不忍卒睹。

為何警方對着一班娃娃暴徒竟然綁手綁腳、力不從心？這不得不「讚嘆」反對派之處心積慮，精心部署。很明顯，佔中雖然以失敗告終，反對派損兵折將，部分港獨政客連議席都不保，戴妖之流更要坐監，但他們亡我之心不死，一直深耕細作，各大學及中學通識科更成播毒集中地，學生長年累月被洗腦，終於在佔中五年後大派用場，藉反修例成為反中亂港最兇狠的生力軍。

另外，港、台獨派關係密切，別說黃之鋒等人頻頻勾連台獨，大學生亦經常透過學術交流等名義向台獨取經。單是七一攻陷立法會一役，暴徒有分工有戰術，活脫脫就是台灣太陽花學運的翻版。此後眾多暴徒流竄台灣，蔡英文政府大方接收，更不斷消費反修例風暴拉抬民望，成為其爭取連任的救命稻草。如果說雙方不是早有默契，三歲小孩也不信。

成也輿論，敗也輿論。文宣是反對派策動這場暴亂最成功之處，網上或街頭一幅又一幅構圖精美、用字別出心裁的海報和口號，達到渲染情緒甚至危言聳聽的洗腦目的。太子站、新屋嶺等謊言之所以成功迷惑大量無知港人，出色文宣「應記一功」。另一方面，「文宣組」既搞民間放映會，將「黑警」歪理及「革命」悲情向民間滲透，又勾連國際組織內外聲援，對於連「臉書」也是近兩年才知為何物的林鄭月娥，其領導的廢老班子焉有不慘敗之理？

當然，香港最大禍源乃是壹傳媒黎智英，沒有他賣國禍港、「為美國而戰」，香港不可能亂到今日這個地步。警隊高層最近向同袍發信，明言黑警論是被陷害抹黑，是心懷不軌的人扭曲事實、煽動仇恨所致，誠哉斯言！反對派深明要奪權必先廢掉港府最強武裝之理，警隊往往動輒得咎，連使用遠低於國際標準的武力也被輿論圍剿，綁手綁腳的原因正在於此。

試看今日之香港，竟是誰家之天下！港府投降成癮跪低成癖，警隊受制於無能政府而無所作為，中央一日不出手，香港一日無救矣。所謂蛇無頭而不行，連反對派都深明此理，為何中央至今沒有行動？惟有先除禍首黎智英，香港才有重出生天的希望。