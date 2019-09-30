香港今日的亂象到底何時才能休止？擔驚受怕的日子實在不好過，不少社會人士提出應要坐下來好好對談去解決問題，可是說易行難！搞抗爭衝擊的一群說明沒有大台、沒有組織、沒有領袖，要開展對話根本無從入手，也找不到合適的對話平台，與發動暴力者對談就變成空談。既然沒有軟着陸的方法解決，港府就必須強硬起來，以止暴制亂去止血。

香港的核心價值是法治制度，港府需要研究歷史上的法家思想去處理今次事件，法家的「法」、「術」、「勢」三者並重，正好讓港府借鏡去止暴制亂。「法」是現有香港的法律及司法制度，處理亂事的行動全部依法辦事，只要是以法為本，市民不會埋怨，因時制宜，任何需要應付暴亂而增加的法規，不需猶豫，就如需要執行《緊急法》或禁蒙面法以應亂世所需，只有執行針對性的法例，才能阻嚇暴徒肆無忌憚的蒙面衝擊，亦為搜證工作帶來幫助。

對於律政司司長鄭若驊說要詳細研究《緊急法》及禁蒙面法，說要平衡各方利益，到底研究要多少時間？為何不能當機立斷，應對亂局還要平衡甚麼利益，實在令人摸不着頭腦。

在依法的基礎上就是執行策略的「術」，不少人批評警方濫用武力，但相比其他西方國家，遇上這類暴力衝擊時所使用的裝備及力量，香港警方的驅散行動簡直被比下去。無論警方如何處理，都會有人批評，既然是法之所在，港府就應給予警隊最大的信任，以平亂止血為最終目標，所以在應對暴亂策略上，政府要配合警方的防暴策略，以期短期內取得效果，遏止衝擊再發生。

止暴制亂取得成效即是港府的「勢」重奪在手，重新着手處理檢討今次事件，未來施政方向在吸取今次教訓後的調節，或是在不同政見問題上開啟對談，也能夠有主導權亦有對象。正是一日暴亂不息，任何理想也是徒然，當機立斷，平亂為先。