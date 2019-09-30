反修例運動中的勇武派終於有人發出割席宣言，表明與過分使用暴力、尤其是傷害無辜者割袍斷義。昔日曾號稱任何情況下都不分化的反對派，還是要向現實低頭。示威者在這場運動中，發展出一套叫Be Water的抗爭方式，流動性強，無常形常態，也沒有明確的統轄者，他們自以為高明，實際上弊病叢生，終不可久。

「冇大台」的抗爭即是沒有指揮，也沒有管理，這樣的革命卒能成功者，近乎是亘古未有，以香港這一代人的智慧而想在政治上開創先河？呵呵！我看機會不大吧。抗爭者之間還一度宣稱要彼此扶持、互不切割，那真是傻得可以。沒有人指揮的運動，參與者可以是龍蛇混雜、光怪陸離，然則，就算有瘋的、心理變態的人加入，成為「革命行列」的一分子，難道你也不能與他們割裂嗎？一粒老鼠屎也足以弄壞一鍋粥，何況你原本煲裏的也未必是燕窩。

即使你的革命運動夠幸運，沒有魑魅魍魎在無意間混入其中，但若然有意混入的，那又如何？你的政治對頭人大可以派出臥底，加入你的所謂「冇大台」行列，刻意挑撥離間，做出種種違背「革命」原則的事，你卻傻不楞登，號稱要與之並肩而行，那豈不是自縛手腳？

昔日，民陣發言人不是號稱反修例的示威者十分文明，運動開展多時也沒有砸破過一塊玻璃嗎？豈料他話音剛落，大規模的破壞行為便馬上展開。如今莫說玻璃，就連整個鐵路站也給打個稀巴爛，好些還破壞了不止一次。這些激烈行為，可以是所謂同路人所做，也可以是對手派出的「無間道」所為。你根本無從辨別，更無法管控，試問運動又如何能繼續下去？

如今示威者提出要與部分人割席了，那是否代表要組織大台？但我如果不聽大台的意見又如何？你找人打我嘛？哈哈！這簡直是進退失據。