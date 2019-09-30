違法佔中爆發五周年，包括漢奸黎同埋民主黨創黨主席、人稱「老漢奸」嘅李柱銘等三十九名「幕後黑手」，至今仍然逍遙法外，且經常出來攪局。日前民陣喺金鐘添馬公園舉行集會紀念佔中，一眾反中亂港永遠站在最前線的反對派政客，紛紛站台發言鼓動群眾抗爭到底，集會最終又係演變成「常餐」，即堵路、縱火、破壞等違法行為，而警方就出動水炮車、施放催淚彈等驅逐示威者！

最令人感到可悲的是，林鄭政府「止暴制亂」已淪為天大笑話！大家都睇到網民搞「連儂之路」，「訴求」同埋反對標語密集式貼爆港島，其中金鐘政府總部天橋一帶成為重災區，不但被海報貼至面目全非，牆壁亦屢遭黑漆塗鴉，天橋更掛上寫着「革命就是義務」、「為自由而戰」等的黑布直幡。看官，堂堂政總竟淪為反修例示威者嘅「私家遊樂場」，羞家之餘，更成為國際笑柄！

呢！香港嘅空氣原本已經嚴重污染，依家仲要人為污染環境，真係「香港是我家，環境實太差，再咁搞落去，老朽要出家」，皆因冇眼睇也！可憐食衞局局長陳肇始仲話，「倘若爆衞生問題，食環署必定出手處理」，之不過，接連有市民在連儂牆附近發生衝突，她形容情況唔理想，有機會對市民安全構成威脅，該署職員有需要時會與警方及其他政府部門人員合作，採取聯合行動云云。

特區政府連清理連儂牆也無能，亂貼塗污都冇事，即係話亂丟垃圾都應該冇事啦？見微知著，特區政府管無能、治無方已浮晒上面，香港已淪為危城，港人治港變成黑衣暴徒治港，當年外媒預言「香港死亡」，回歸二十二年後，今朝都到眼前來，寧不悲乎？眾所周知，真要搞環保，要從源頭減廢；真要止暴制亂，要從源頭抓亂，擒賊先擒王，牽牛要牽牛鼻子，呢啲道理，一般市民都懂，可惜廢柴政府一再放生漢奸黎，中央又放任不理，香港豈能敗部復活？