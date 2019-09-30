阿富汗在和平談判告吹後，舉行了總統大選。投票率偏低，除了因為民眾懼怕票站受到恐襲，人身安全受到威脅外，另一個原因是大家都對選舉不抱厚望，認為無論總統艾哈邁德扎伊連任，抑或換上行政首長阿卜杜拉，兩者都沒法帶領阿富汗走出困局。

十八年的戰爭，令全國上下都對國家的政治前途失去信心。阿富汗超過一半地區落入塔利班手中，他們絕不承認現時的政府為合法政權，致力將美軍勢力逐出敍利亞，務求返回上個世紀神學士治國的光輝（塔利班一詞就是解神學士）。本來，上月各方秘密抵達華盛頓，有機會達成和平協議，卻因為美國前國家安全顧問博爾頓極力游說下，總統特朗普在一念之差撕毀了和約，這對於渴求政績助選的特氏來說，實在是不智之舉。如今博爾頓被逐出白宮，塔利班又釋出善意，願意重啟和談，到底局勢會朝着甚麼方向發展？

如果艾哈邁德扎伊連任，他將會維持一貫作風，爭取美軍留低作為他強大的後盾。因為一萬四千名美兵一旦撤走，塔利班隨時反面，亦絕對有能力攻下喀布爾，令武裝政變成功。然而，特朗普撤兵勢在必行，艾氏只能採取拖延戰術，力挽美軍繼續深陷在泥淖之中。而拒絕對話，就可維持當下形勢，對他較為有利。

和平協議有幾個條件，一是塔利班承諾美軍撤走後不發動襲擊，二是美軍要定下明確的撤兵時間表，三是內部對話決定權力分配，要滿足這三個條件，永久停火方可實現。然而，這必然產生一個主權問題：誰真正統治阿富汗？如果塔利班不願意走入民選政府和議會，接受人民的監督，那麼剩下來的選項就只有分治而已。互不侵犯協議只是一枚計時炸彈，治標不治本，塔利班不可能解除武裝，曠日持久，他朝定必生變。不過屆時美軍已經置身事外，綏靖只是為了全身而退，而戰爭的代價最終也是由人民來承擔。