今年是中共建政七十周年，北京「十一」將舉行盛大閱兵活動，解放軍將展示各款新式武器裝備，其中包括東風41洲際彈道導彈等尖端核打擊武器，以及新型戰機等，體現中國自行研發武器的能力。然而，近年來中國軍工領域亦成腐敗重災區，頻頻有貪官被查落台，令解放軍武器裝備存在安全隱患。

「十一」前夕，中國工程物理研究院應用技術研究發展中心原主任、四川久遠投資控股集團原董事長鄧全農被開除黨籍和公職，並移送司法。其案情牽涉四川核武器製造基地。據官方通報指，鄧全農違規轉讓下屬公司股權；收受企業或個人所送禮金，違規持有公司股份並獲利，違規買賣下屬上市公司股票；另在企業借款、項目開發、改制增資、工程款撥付、項目招投標等方面為他人謀取利益，收受、索要財物，涉嫌職務犯罪；與他人長期保持不正當性關係等。

鄧全農曾任職的中國工程物理研究院位於四川綿陽市，是中國唯一的核武器研製生產單位，久遠集團是該院出資成立的資產經營公司，也在綿陽市。值得關注的是，鄧被查後，四川前副省長彭宇行也隨即被查落台。彭宇行曾長期在中科院成都分院工作，擔任綿陽市委書記以及綿陽科技城黨工委書記達兩年多，升任副省長後也負責聯繫國防工業。因而鄧、彭兩人先後被查，不得不令外界揣測或與軍工洩密案有關。

四川擁有較多涉密軍工行業，包括隱形戰機和核導彈的研製等。曾有消息指，鄧全農去年就被密查，他洩露了先進飛機風洞資料和彈道導彈有關的數據。而四川省前副省長李成云早前以受賄罪被判刑十年。內地媒體曾披露，李成云曾包養多名情婦，其中一名情婦是至少為兩個國家和地區「服務」的「雙料間諜」，可見四川軍工領域早已被境外情報機構盯上。

軍工領域敏感，腐敗分子很容易墮落成外國間諜，尤其是墮入美人計圈套，當年台海導彈危機期間出賣機密的解放軍少將劉連昆，以及原空軍少將劉廣智，都是被女色所誘而淪為境外間諜。鄧全農被通報有情婦，當中或也不排除與境外間諜女色勾引有關。

事實上，鄧全農涉貪只是冰山一角，近年來，從航天領域到核工業再到戰機戰艦火炮，涉及海陸空三軍武器裝備的軍工企業，都有高層因貪腐被查，當中不乏有出賣機密者，不僅解放軍武器質量堪憂，也給國家安全帶來巨大隱患。

中國近年的軍費已突破一萬億元人民幣，國人原本期望能夠打造一支戰無不勝的鋼鐵雄師，成為捍衞國家主權與安全的萬里長城，結果這些軍費卻成為軍工貪官的盤中飧。這些人不顧國家安危，冒天下之大不韙，罪不可赦。

鄧全農貪腐案，除了揭示軍工腐敗問題，亦再次給當局敲響警鐘，特別是中央提出軍民融合戰略，未來會有更多的軍工研發外包，如不嚴加監管，一旦出現洩密或者武器裝備質量問題，解放軍怎麼可能做到召之即來、來之能戰、戰之必勝？