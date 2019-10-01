神州觀察：刁難百姓多藉口　服務之心半點無

內地近年有意打造服務型政府，並提出「最多跑一次」的行政目標，以扭轉過往「門難進，臉難看，事難辦」的不作為形象。惟在缺乏民意監督的現實下，一些政府職能部門依舊惡習難改，打官腔刁難百姓之事仍時有發生，致使為人民服務一再淪為口號。

湖北襄陽一名離異大媽重新覓得人生伴侶，並欲與男友拉埋天窗，惟因從來不曾讀過書，甚至連自己的名字也不會寫，故而屢次往當地民政局辦手續皆無功而返。原因是相關政策有所改變，工作人員要求大媽必須在文件上簽名才給辦理，而非像過往那樣，不識字還可蓋手印代替，如今二者缺一不可，着實愁煞大媽。

結婚辦證為何有此新規不得而知，但此舉明顯有不接地氣之處，莫說像大媽這樣目不識丁者大有人在，只怕對一些失明或身患缺陷的殘疾人士來說，簽名亦是個難以逾越的障礙，局方是否在搞拍腦袋決策，有沒有真心為民眾設想，再明白不過。事實上，就算蓋手印有效，想存心刁難也不是沒有辦法，像河南鄭州那位想貸款買房結婚的小伙子，明明自幼失了雙臂，多間銀行仍要求他必須「打指模」，所以拿政策說事根本是在耍無賴，目的還是想為自身不作為找藉口。

不可不知，國務院早前提出持續深入推進「放管服」改革，要求各級行政職能部門實現「一窗受理，集成服務，一次辦結」的服務模式，全面提升人民群眾的獲得感和幸福感，一些地方甚至已在探索「一趟也不用跑」的可行方案，想法不可謂不積極。然而現實終歸是現實，確保「最後一公里」暢通無阻並非易事，浙江省就曾設立「最多跑一次改革辦公室」，由不用跑變成跑一次，以致被形容為最奇葩的衙門，並在杭州市長的暗訪中現了形，可見空有形式口號肯定不行。

正如當局自己所說，行政不作為其實也是一種腐敗，雖與貪錢斂財有所不同，本質上都是在濫用權力；尤其是懶政不作為，給人最直觀的感受便是，政府只養閒人不做事。河北滄州某衞健局工作人員近日被發現上班時間玩手機、看電視劇，不但毫不在乎，更張狂表示「我就玩」，其實這些人真的無事可做嗎？顯然不是，內地醫療衞生系統亂象那麼多，過期疫苗問題頻出，其他行業亦皆如是，可曾有誰積極履行監管責任？但凡多幾個盡職盡責之人，又怎至於行業醜聞滿天飛？

更讓人鬱悶的是，這些人即便出了事，處罰起來亦不痛不癢，像河北衞健局這位員工只是被通報批評了事，而早前因假疫苗事件問責下台的山東省食藥監局局長馬越男，一個月後便復出繼續做官，如此又談何真心為民服務。