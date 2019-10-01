世界視線：奧總理捲土重來　再組閣仍存變數

同樣以「小鮮肉」形象示人，正當加拿大總理杜魯多醜聞纏身、連任之路陷於苦戰之際，三十三歲的奧地利前總理庫爾茨今年較早前被國會罷免後，帶領所屬的人民黨再次勝出，第二度登上總理寶座。

今年五月，奧地利傳媒曝光一段影片，指分屬聯合政府一員的自由黨籍前副總理斯特拉赫，涉嫌以政府合約換取俄羅斯富豪助選，通俄醜聞延燒不斷，斯氏被迫宣布辭職，庫爾茨隨即與自由黨切割，並辭退同樣是自由黨成員的內政部長基克，觸發自由黨內閣成員集體辭職，令執政聯盟瓦解，庫氏宣布提前大選。

庫爾茨民望居高不下，除了因為形象討好，亦因為近年來庫氏在非法移民問題上實行鐵腕政策，為他贏得民眾支持。另一方面，庫氏在移民政策上與匈牙利等共同進退，波蘭因為國內司法改革被批評「開民主倒車」，被歐盟威脅制裁，奧地利始終尊重波蘭內政，儼然跟「老大哥」德國對着幹，凡此種種，讓奧地利有成為東歐各國領頭羊之勢，國際上的能見度得以大增，令部分沉醉於「奧匈帝國」昔日榮光、希望「奧地利再次偉大」的選民買單。

庫氏在斯特拉赫危機中壯士斷臂，獲得選民認同，這從自由黨與人民黨在今次大選中得票此消彼長可見一斑。問題是，庫氏成也政治計算，敗也可能敗在政治計算。人民黨一向跟中間偏左的社民黨結盟，但庫氏看準歐洲向右轉的大勢，決定改跟右翼的自由黨合作，結果「反客為主」，支持率反超後者。自由黨本來就不是味兒，其後該黨大難臨頭，庫氏立即翻臉，兩黨就此結下深仇大恨。自由黨揚言已準備好做反對黨，兩黨「再續前緣」看來並不樂觀。

而社民黨也是不足恃，一來人民黨愈發右傾，兩者的合作基礎成疑；二來社民黨為報被人民黨「背叛」之仇，此前向庫氏內閣投下不信任動議，為庫氏下台補上最後一刀。外界普遍相信庫爾茨將把目光投向新近崛起的綠黨，但人民黨必須徹底改變，綠黨才會考慮結盟，後者對庫氏兩面性的不滿之情溢於言表。