正論：瞻雲望月崢嶸七十年　昂首邁步復興百年夢

毛澤東詞云：「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。」記下了紅軍在鐵血長征中征戰婁山關的激烈一幕，也記下了紅軍不畏艱辛、邁步跨過的激越氣魄。這首詞寫於一九三五年，十四年後的一九四九年，新中國成立。今日，中華人民共和國迎來建政七十周年，走過崢嶸歲月，踏過滿地雪霜，來到世界舞台中心，成為舉世矚目的強國，這一切得來不易，但中國人做到了！

晚清以降，隆隆的炮火聲在神州大地就沒有停止過，兩次鴉片戰爭、中法戰爭、甲午戰爭、八國聯軍侵華等等等等，「天地不仁，以萬物為芻狗」是對中國人苦難不絕的最貼切形容。直到辛亥革命爆發，晚清覆亡，中國人仍然等待不到安穩日子。緊接而來是軍閥割據，內戰不斷，然後日本侵華，八年抗戰，國共兩黨干戈不息，直到一九四九年新中國橫空出世，國民黨退守台灣，中國人終於迎來了一個新時代。

跌跌碰碰，有血有淚，新中國的路不好走。毛澤東時期備受西方國家封鎖和孤立，但即使人民生活不得溫飽，他仍堅持研發自己的原子彈，「兩彈一星」為中國軍事和航天技術打下牢固基礎，亦為國家安全奠下基石。到了鄧小平時代，提出「對內改革，對外開放」，一路摸着石頭過河，一路發展經濟，中國迎來了經濟高速增長的黃金時期，並為二○○一年「入世」鋪平道路。

從一九七八年改革開放到二○一八年，中國GDP從三千多億元人民幣，暴增至逾九十萬億元人民幣，由一窮二白變成世界第二大經濟體；全國鐵路逾十三萬公里，包括高鐵三萬公里，位居世界第二和第一。而鄧公更大的豐功偉績是無懼西方壓力，堅持收回香港，提出劃時代的「一國兩制，港人治港」方針。正是其高瞻遠矚，寫下新中國的傳奇一頁。

如今，中國在「第三代領導核心」習近平帶領之下，國力達到百年未見之盛，中國前所未有地靠近世界舞台之巔，距離實現中華民族偉大復興的目標無比接近。習近平提出「人類命運共同體」，不走霸權之路，透過「一帶一路」創造共富共贏；又定下「兩個一百年」目標：中共成立一百年時全面建成小康社會，新中國成立一百年時建成富強、民主、文明、和諧和美麗的社會主義現代化國家。中國已向世界展示了許多不可能的奇迹，誰說這些目標一定要一百年才能達到呢？只要自強不息，對症下藥，勵精圖治，可能只要十年時間，來到中共建政八十周年就能達到了。到了建政一百周年再下一城，成為世界第一大經濟體又有何難？

當然，知之非艱，行之為艱。中國幅員遼闊，人口達到十四億，要管治一個如此龐大的國家，挑戰極大。對內，反腐永遠在路上。這些年，中央以刮骨療毒的決心打虎拍蠅，掃黑除惡，成績有目共睹，不僅打破刑不上常委的潛規則，同時將數百名省部級貪官送入囚籠，清新了黨政風氣。惟對於老百姓來說，地方腐敗才是切膚之痛，尤其是毒品問題更是萬惡之首，最重要是剷除黑惡勢力及其背後保護傘，讓社會安穩，讓老百姓安心。

此外，提高國民質素，普及公民教育，這對於建立大國形象十分關鍵。隨着國力提升，中國欲負起更多大國責任，卻往往力不從心，這除了西方慣性妖魔化中國，更同國民質素差劣有關。所謂「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，這些年來，國人富起來走出去，為外國帶來滾滾財源的同時，卻激起諸多有違公德的批評，隨處便溺、大聲喧嘩、打尖插隊等亂象比比皆是。須知道，國人踏出國門，一言一行都代表國家，「禮義之邦」不是口頭說了算，與其花錢在西方國家打廣告，不如做好公民教育。

金山銀山，不及綠水青山。中國地大物博，山川名勝多不勝數，可惜過去數十年因為過度發展經濟，往往犧牲環境，甚至到了水有毒、空氣有毒、食物有毒的地步。中央政府已知問題的嚴重性，近年頻頻出台環保政策，無奈上有政策下有對策，始終未能落到實處。而滅貧、社會規劃、教育普及化等問題同樣刻不容緩，必須加快推進，惟有讓知識改變命運，讓財富公平分配，讓人民感到幸福，才是國家長治久安之道。

古人說，人生七十古來稀，但對於中國來說，建政七十年才是東方巨龍騰飛的起點。正如前述，中國未來的挑戰非常巨大，對外，西方列強虎視眈眈，急欲重演八國聯軍肢解滿清的歷史，而香港正正就是外部勢力亂華的切入點。反修例風暴持續近四個月，反對派甚至揚言要在今日「血洗」贈興，說到底是中國堅持不行西方邪路，走自己的路，經濟取得空前成功，惹起西方忌憚，美國更憂慮世界霸主地位不保，遂利用香港搞亂中國。從特朗普將香港局勢同貿易戰掛鈎，到白宮高層以「新冷戰」看待中美關係，香港作為反華勢力橋頭堡，洋奴漢奸特別多，以華遏華愈演愈烈，不以人的意志為轉移。

反修例風暴既是一場以奪權為目的的顏色革命，就不能簡單地將之視為人民內部矛盾，必須從保衞國家安全的高度出發。蛇無頭而不行，止暴制亂的當務之急，就是依法拿下「叛國禍港四人幫」，尤其是狂言「為美國而戰」的禍首壹傳媒黎智英。惟令人不解的是，中央至今仍按兵不動，顯得畏首畏尾。如果說，回歸之初為了香港順利過渡而作出讓步是情有可原，如今中國已非吳下阿蒙，軍事實力突飛猛進，南海、東海等主權爭議亦敢於針鋒相對，為何偏偏在香港問題上裹足不前？到底是擔心洋奴漢奸不肯罷休，還是害怕外部勢力說三道四？

人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。中央要槍有槍、要炮有炮、要法律有法律，武力上、法理上根本無足為懼。說穿了，唯一心魔就是恐洋怯外，最怕國際輿論「口水戰」。然而，愈怕事往往愈多事，退一步不會換來海闊天空，反而只會萬劫不復。美國視中國為頭號敵人，香港牌、台灣牌、南海牌打個不亦樂乎。中國要真正崛起，中美角力是必須面對的一個坎，撥亂反正必須由香港開始。事實上，小小特區已亂了廿二年，已不能再亂下去，更不能讓外部勢力予取予求。香港是中國的香港，中央是時候端正主人家的態度，清理門戶，擊退群狼。

「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。」歷史說明，中國是個多災多難的國家；但歷史也說明，勝利必會眷顧堅定者、奮進者、搏擊者。中華人民共和國用七十年時間發展國力，用四十年時間發展經濟，帶領國人走出苦難，站上世界舞台，過程殊不簡單。現在，中國又站在歷史轉折點，東方巨龍能否飛得更高更遠，端視乎中央是否敢於亮劍。中國的意思，除了有中庸之道，更有位處世界中心之意，惟有安內攘外，讓四海歸心，才真正配得上中國之名，中華民族偉大復興的「中國夢」也就實現可期！