功夫茶：社會動盪想走佬　民心思遷誰之過

每逢周末周日，總會見到一街黑衣曱甴，唔係堵路破壞就係狂掟汽油彈，搞到烽火連天，接住就係警方不斷施放催淚彈驅散，再以水炮車「藍色胡椒水」夾擊，殺氣騰騰，煙霧瀰漫，暴亂之火長燒。香港以前「幾好都有」，依家「幾亂都有」，寧不悲乎！

各位街坊，你相信呢度曾經係燈火璀璨、流光溢彩、人見人讚嘅「東方之珠」嗎？係「好客之都」？係「美食之城」？係「購物天堂」？俱往矣！違法佔中剛敲響五周年喪鐘，大規模暴亂愈演愈烈，特衰政府止暴制亂靠把口，放生禍港頭號漢奸黎智英，特首林鄭月娥猶在隔江大唱後庭花，搞乜春「落區對話騷」！漢奸黎揚言「為美國而戰」，香港已到了最危險嘅時候，咁就難怪咁多人想「走佬」啦。

嗱，數字唔會講大話，反修例示威自六月至今已持續逾百日，引發嘅社會動盪令民心思遷，移民意欲大增。移民必備嘅「良民證」申請宗數，喺過去短短四個月多達一萬二千幾宗，較去年同期激增近五成，按月增幅亦持續上升。

家陣香港明顯步入衰世，雖然唔係「米價升騰增數倍，黎民處處不聊生」，但立立亂就係不爭嘅事實！香港猶幸底子厚，仍可以容許啲廢官不作為，胡扯一輪經濟颱風勁過三號波，再九唔搭八話新一份施政報告有「新思維」，具「政治勇氣」，不過功夫茶都要爆一句：浦你也摩！滿朝朱紫貴，盡是白癡人！依家日日有示威，夜夜有衝擊，廢官仍在醉生夢死，埋首沙堆，你話香港點會唔沉淪吖？

嗱，對住呢個「正苦」，有能力移民嘅港人，梗係走得嘅都走喇！即使條件稍差嘅，都想方設法想走佬，遠離呢個亂過亂葬崗嘅昔日「福地」。有移民顧問話，港人移民查詢大增五至七倍，而真正付諸行動申請移民嘅人亦有一倍增幅，申請者大多有小朋友，台灣、葡萄牙同埋愛爾蘭都係較熱門嘅移民目的地。

可憐天下父母心，有小朋友嘅家庭，眼見香港面目全非，最怕細路「博大霧，走歪路」，家長想仔女有個好啲嘅學習及成長環境不難理解，而選擇移民去邊，咁就要睇餸食飯啦，總之，務求飛越香港呢個瘋人院同埋妖獸都市愈遠愈好！

功夫茶都不禁黯然神傷，孔子當年就話：「道不行，乘桴浮於海。」佢老人家覺得理想無法實現，準備乘木筏遠渡海外；依家港人雖然不至於投奔怒海，之不過，點講都係政府管治無能，先至會令民心思遷啫，難道廢官高薪厚祿一味坐而論道，搞到香港一褲都係，都唔會覺得羞恥嘅？