九月二十九日，香港警察的「止暴制亂」戰略有所轉變，從極度被動開始改為主動，也因此，當天的暴亂拘捕了一百多人。然而，暴亂還在蔓延，暴民的機動性強，勝過警察的守株待兔，結果多個港鐵站仍然被破壞和縱火，暴民甚至在港鐵站口投擲汽油彈，並且破壞行駛中的港鐵車卡的設備，兩者都構成極大的人命傷亡風險。

暴民的人數減少了，但是暴力程度升級，若不急謀制止，暴力隨時會升級至恐怖主義式的攻擊，早晚會出現更大的傷亡，社會的震動會更大，美國操控的國際媒體便會大做新聞攻擊特區政府與中央政府，海內外無知但反共反中的港人，會更加撕裂華裔社會，正中美國的政治陰謀──以香港一髮牽動海內外中國的全局。

「九二九」警察的戰略只是稍有改善，但證明亦不足以鎮壓暴民的暴行。為了迅速重整香港的社會秩序與治安，政府與警察需要更為主動、進取地鎮壓暴亂。

一是主動使用水炮車，加大水炮力度，把聚集的非法示威者在警告之後，全部用顏料水掃射打散，把那些名為中立、實則支援暴民的假記者和旁觀群眾驅趕，使暴民沒法依靠掩護肆虐，也使他們難以聚眾，對依然採取暴力破壞者可分割拘捕。

二是警察應針對投擲汽油彈者，以橡膠彈、布袋彈直接精準射擊，以遏止暴民汽油彈的攻擊，使之不敢再肆無忌憚地投擲汽油彈與縱火。在港鐵站口投擲汽油彈者，更要強力追捕，以阻止這樣風險極高的暴行擴散蔓延。

三是速龍小隊與便衣警察配合，不是單在警察與暴民對峙之後才出擊，而是埋伏在外，對領頭暴民群體進行突擊，阻止他們帶領附從的暴民攻擊公共設施和機動轉移。

上述這些方法，應該是警察可以採取的眾多戰術的例子。現時不是警民衝突，而是與激進暴民的戰爭，而戰爭的目的是求勝，勝是鎮壓暴亂，不是求和，或求外國媒體往臉上貼金。

事實上，作為公權力的工具，警察的行動要有效，不能如早先那樣假扮溫文，龜縮被動。對付逐漸失控的暴亂，公權力必須亮劍，捍衞社會大眾的安全和安寧。

香港部分媒體製造出來的假新聞、假道理蠱惑社會，把警察妖魔化，把香港由盛世說成亂世，背後是美國的「顏色革命」，因此不可能由對話來解決對立。只有先全面鎮壓暴亂，清洗暴亂的標誌，對話才會有意義，也可在此之後全面檢討自「佔中」以來動亂的根源以及解決之法。

退是香港的死路，進則是海闊天空的活路。