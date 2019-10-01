在中共建政七十周年紀念日，香港將有大暴亂已經沒有懸念，北京也有心理準備——無可奈何的心理準備。說來相當可悲，本來北京是絕對不願看到香港暴亂影響中共建政七十周年大慶的，曾強硬的擺出平亂的架勢，但決心並不堅定，一見暴亂的組織者和暴徒們要「玉石俱焚」，一聽山姆大叔發出警告和把香港問題與中美貿易談判「掛鈎」來談，就猶豫不決，手腳變軟。

這時，特首林鄭月娥又提出她的「對話戰勝衝突」餿主意，繼續綏靖投降路線，中央便「就坡下驢」。至於「十一」之時香港亂成甚麼樣子，暴恐到甚麼程度，也就由它去了。這段時間，北京的宣傳調子，是「號召」香港廣大市民站出來對「暴亂」說不，以為這樣就可以不戰而驅暴也。

朝廷也不想想，連「英雄的人民解放軍武警部隊」舞刀弄槍、日日操練都阻嚇不了暴徒們升級暴亂，普通百姓就是喊破嗓子說「不」就能管用嗎？人民政府、人民軍隊保護人民的責任跑到哪裏去了？這場反修例風波暴亂鬧到這種程度、鬧了這麼長時間，香港已在水深火熱之中，「一國兩制」瀕於崩盤，國家主權、安全、尊嚴受盡傷害欺辱，北京竟然還是這種瞻前顧後、畏首畏尾、是非不分、誤判再誤判的態度，可知回歸二十二年來香港禍事連綿不絕實非偶然。本來，人們覺得通過處理今次暴亂，朝廷能夠真正醒悟，撥亂反正，現在看來又要落空了。

不要以為這樣的「落空」，只是令愛國愛港之士、令站在鬥爭最前線的忠勇正義力量心灰意冷，痛心疾首，而是會令香港總有一天落入反中亂港集團、外國勢力之手；主權、治權、土地、人民統統喪失！不要以為這是危言聳聽，看看那些「顏色革命」成功的國家和地區，甚麼事情不會發生？路線錯誤，一念之差，足以傾城傾國、顛覆社稷、誤盡蒼生。

而香港內外的一切敵對勢力早已看清楚這一點，正在組織發動瘋狂不懈的進攻。「十一」之前，他們攻城掠地，大有斬獲；「十一」之後，他們會遇到朝廷甚麼樣的一念之差？