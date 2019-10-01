如果不是親眼目睹，實在很難相信這就是香港：暴亂遍地開花，到處火光熊熊，一片鬼哭狼嚎，全城滿目瘡痍，人們彷彿置身於阿富汗或敍利亞。最不可思議的是，黑衣暴徒喪心病狂，肆意打砸，反對派反而抗議警方「濫用武力」，美國等西方國家反而譴責港府鎮壓「和平示威」，這到底是甚麼混帳邏輯？他們還講不講理？

「欲悲聞鬼叫，我哭豺狼笑。」香港一步步走向萬丈深淵，真正熱愛香港的人無不悲憤莫名，而那班幕後黑手卻在掩嘴偷笑。他們洗腦工程大功告成，不僅將許多無知青少年洗成暴徒，而且將許多成年人包括所謂專業人士洗得渾渾噩噩。眼見暴徒無法無天，暴力愈演愈烈，這些人依然堅持不割席，這豈止是縱容，簡直是幫兇，難道他們真的想見到自己家園被毀？這對他們有何好處？

人們一直以為香港是自由、開放、包容的社會，原來一切都是美麗的誤會。真實情況是，反對派只允許自己有散布謠言的自由，不允許別人有發表意見的自由；洋奴漢奸只允許自己有舉美國旗唱美國歌的自由，不允許別人有舉中國旗唱中國歌的自由；黑衣暴徒只允許自己有打砸破壞的自由，不允許別人有維護法紀的自由。日前有市民在港府舉行的社區對話中發言，只因政見不同，便遭黑衣暴徒起底恐嚇，連任職的公司也受到圍堵滋擾；有人甚至只說了一句「我是中國人」，便遭黑衣暴徒圍毆。事實證明，香港不但沒有言論自由，反而籠罩白色恐怖，反對派聲稱「只有暴政，沒有暴徒」，根本是睜眼說瞎話。「港人治港」淪為「暴徒治港」，比任何暴政更可怕。

大樹將顛，非一繩所維。善良的市民總是希望中央出手平亂挽救香港，其實，香港走上自毀之道，任何人都挽救不了，即使中央出來收拾殘局，也無法阻止香港衰落。這是宿命，也是共業，一切都是咎由自取，與人無尤。