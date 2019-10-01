「起來！起來！起來！我們萬眾一心，冒着敵人的炮火，前進！」今日是中華人民共和國建政七十周年的日子，人民以慷慨激昂的旋律，唱出熱血沸騰的心聲。舉世關注，全球見證，新中國一步一步走來，躋身世界強國，披荊斬棘，得來殊不易，十四億同胞在慶祝的同時，也應該重溫歷史。

中國自古便是東方的霸主，漢唐盛世，四方來朝，日韓在古代也是學習中國文化才有長足的進步。可是盛極而衰，清朝末年，朝政混亂腐敗，積弱多時，相反，西方在工業革命後急速發展，無論文化及軍事都進步神速，此消彼長，人家船堅炮利，你這邊卻是義和拳及煙槍，逃不過弱肉強食的定律，飽受列強欺凌，清政府喪權辱國，一次又一次簽署了不平等條約，香港就是這樣被割讓給英國。有志之士忍無可忍，辛亥革命推翻滿清政府，卻又出現軍閥割據、內戰和日本侵華，多災多難，中國人苦難歲月沒完沒了，所以一九三五年寫成的《義勇軍進行曲》，比起一般國家的國歌多了一分悲壯，不無原因。

直到一九四九年國民黨敗走台灣，中國共產黨建政，毛澤東是極有魄力及感染力的領袖，一生功過自有後世定論，其晚年發生的文化大革命也令新中國跌了一交，然而他在非常時期領導國家，從百廢待興的殘局重新站起來，昂然回到世界舞台，功不可沒。

鄧小平視毛澤東為偉大的領袖和導師，鄧自己則是偉大的設計師，在文革後的傷痕期，為國家帶來新出路，提出對內改革，對外開放，不拘泥社會主義計劃經濟，不視資本主義為洪水猛獸，以混合模式發展，令國家經濟高速增長，四十年間進身世界第二大經濟實體。鄧老亦是「一國兩制」的舵手，排除萬難，收回香港，洗脫百年國恥，功績永留青史。今日大家能夠在香港這片土地慶祝，須謹記前人的努力，自強不息。