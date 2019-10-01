區選近了，黃衞兵參選還會遠嗎？果不其然，黃之鋒趾高氣揚宣布參選十一月區議會選舉，出戰其老巢海怡西，挑機新民黨的陳家珮。眾所周知，黃衞兵以自決為名，行港獨之實，和台獨勾連，其政治主張顯然違反《基本法》和國家《憲法》，但他卻擺出有恃無恐的模樣，說穿了，無非恃住有美爹在背後撐腰。

為了舐盡「港共」區議員每月約十萬元薪津，黃衞兵絞盡腦汁，連所屬政黨都不敢提，參選表格「政治聯繫」一欄不會填寫香港眾志，只會寫自己是民主派；又揚言若港府阻其參選，就證明林鄭所謂的社區溝通、聆聽年輕人聲音是講大話，總之公佢贏，字又係佢贏，永遠立於不敗之地。當然，黃衞兵深明是否DQ他不是取決於表格上胡扯甚麼，而是取決於過去一言一行，選舉主任絕對有權根據其言行而認定他不是真誠擁護《基本法》和效忠特區政府。

於是乎，撒手鐧來了，登登登登──美爹撐腰是也。黃衞兵聲稱，已將全港選舉主任的名單呈交美國國會，言下之意是，一旦《香港人權與民主法案》正式通過成為法律條文，誰敢DQ他，誰就有機會被美國制裁。看來小漢奸不僅要引洋人入關，直情要老美將長臂伸向香港議會選舉。香港到底是中國一個特區，還是美國第五十一州？黃衞兵又是否干預選舉甚至玩恐嚇？

老美會否為一個黃毛漢奸而制裁本港選舉主任言之尚早，反而選舉主任更大的壓力來自一班曱甴暴徒。黃衞兵曾多次吹雞帶領暴徒包圍警總，令人歷歷在目，既然連警總都不放在眼內，選舉主任一介凡人，手無寸鐵，難道不怕屋企被曱甴打砸搶燒，甚至連家人都遭暴徒毒打嗎？須知道，上次DQ立法會議員，已有選舉主任收到恐嚇信，現在暴徒進一步坐大，蒙了面就獸性大發，動口又動手，連警察都夠膽打，還有甚麼無法無天的事幹不出？

自作孽，不可活。港府淪落到被大小漢奸魚肉的地步，都怪林鄭一味綏靖投降，姑息養奸。君不見，選管會為避風頭，一改過去慣例，連區議會選舉簡介會的次數都要減少。一退再退，一讓再讓，只知向惡勢力低頭，止暴制亂遙遙無期，黃衞兵之流豈有不得寸進尺之理？其實，黃衞兵開口港獨，埋口暴政，為何還要千方百計往建制裏鑽？何況他官司纏身，案底纍纍，是否符合參選資格成疑。說到底，不管他們將香港搞到如何破落，暴力如何遍地開花，都不可能推翻政權，惟有實行堡壘從內部攻破，一面吃官餉，一面反政府。他們的如意算盤打得很響，現在就看中央如何應對了。