黑色暴亂將踏入四個月，這場暴亂中「少年軍」很勇武，警方拘捕參與暴力衝擊甚至涉刑事罪行、而報稱是學生身份的人高近四成。這個現象與五、六年前以「聖戰」革命轟動世界的恐怖組織伊斯蘭國（IS）也有大批十多歲的少年軍相似。少年們走上戰鬥第一線為「革命」、「聖戰」獻身這一幕，如今在香港翻生，不少港人都感觸目驚心。

毫無疑問，年輕人是香港這場亂事的主角，主力是大學及專上學校的憤青，他們既是亂事的策劃者，也是街頭衝擊的生力軍，除在各自的院校舉行活動呼應，甚至以校友之名介入中學的反修例人鏈活動。至於中學生參加者，有人或被毒師感染，有人或被師兄師姐導引，更多人恐是被各式網絡及媒體文宣所誘導。

少年被所謂革命吸引，當年IS少年軍的來由也一樣。一四至一六年間IS大肆招募聖戰士，除了在中東地區進行滲透式招募，更在網絡世界進行洗腦式、夢幻宣傳式招募，不少無知卻對所謂革命充滿幻想的青少年加入，而IS招募部設立的兒童及青少年訓練營，除為少年們提供體能、武器及殺人訓練外，青少年軍的必修課之一，是觀看血腥的處決場面，他們對所謂勇敢、正義及偉大的理解早已大異常人。

IS少年軍計劃發展得十分成功，世界多國也相繼發現有青少年偷偷去了敍利亞及中東地區。小小聖戰士們最後結局如何？當IS徹底失敗時，大部分戰士其實都灰飛煙滅或下落不明，少年軍當然也不例外。

香港的亂事雖持續數月，幸好至今警方的武力仍停留在催淚彈、海綿彈層面，這對暴亂中大批稚年參加者來說，其實是幸事，更是這些少年所屬的家庭的大幸事，起碼他們付出的代價不像幾年前在中東地區的少年軍那樣；不過，罪名成立的少年，一樣要面對冗長的法律程序與懲戒，在法庭、警署甚至監獄、教導所裏為自己的錯誤埋單。