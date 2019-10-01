終於來到中共建政七十周年紀念了，在「十一」前，北京終究沒有出動武警或解放軍在香港平亂。面對本地反修例之亂，用拖字訣已然一拖過百天，難為京港政府真有這等耐性。

早前，很多人以為中央會因為面子問題，在「十一」之前擺平香港亂事，要不責令特區政府大幅度讓步，要不遣派內地軍警介入。到頭來，這些預測都失算，問題正是本欄一直強調的，當代很多香港人不懂閱讀帝王心術，所以判斷情勢經常會踢到鐵板。

早前，內地《環球時報》的總編輯胡錫進訪問香港，據說他的意見一定程度上反映中央對港的態度。胡先生告訴你，面子問題平常對國家重要，但在大事情上，顏面也不一定是首先的考慮，此乃見道者言，值得細心玩味。

在修例問題上，中央如對反對派過度退讓，會種下禍根，對方得寸進尺，要求無有終了，得到所謂的真普選後，可能又要求在政治上全民自決，你根本沒可能盡如其意；相反，如果北京遣派武裝部隊到港平亂，「一國兩制」面臨破產。兩者都是國家大事，走錯了就不易回頭，處理起來必須慎之又慎，故面子就不是首要考慮，還得顧及其他。兩害相權俱不敢取，故北京在此事上就惟有拖下去，走着瞧。

但反對派也不要洋洋自得，以為阿爺拿你沒法，忍讓是有限度的，拖字訣只適用於情況不嚴重惡化。然而，如果暴亂持續，導致大量死傷、政府重要部門失守，以至機場長時間被癱瘓，「帝王」的衡量角度又自有不同，到時候天子雷霆一怒，那可不是鬧着玩的。

不過，我估計京港政府短期內還會將希望寄託於下月的區議會選舉，因為社會過分紛擾未必有利於泛民選情，市民可能亂極思靜，故管治班子會寄望泛民參選人主動向暴亂者施壓。雖則如是，但其時民意是否真能逆轉，唯天可知，只能祝特區政府好運。