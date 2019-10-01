剛過去的周日，港島衝突持續至入夜，銅鑼灣、灣仔、金鐘火頭處處，防暴警察催淚彈放得整個灣仔不見天日；而「一國」亦備受挑戰，五星旗屢被焚燒及污辱，且隨着暴力升級而益發肆無忌憚！

當日中午，示威者抵達金鐘時，已見有黑衣人拆毀金鐘道行人天橋上嘅紀念建國標語，將之掉落馬路焚燒，現場火光熊熊，濃煙密布；港鐵灣仔站出口火勢猛烈，金鐘亦有人掟汽油彈，政總又被示威者投擲燃燒彈；而在中環，美利道停車場地盤上嘅紀念建國標語被噴漆，並寫上「光復香港」字樣！

此外，示威者中又有人展示「對準政權，抗共求存」標語，並將標語上的五星旗改成納粹旗，再打上黑色交叉及寫上「反赤納粹」字樣。示威者根本視「一國」如無物！林鄭月娥日前搞完一場「落區對話騷」後，廢噏「對話好過對抗」，然而示威暴力卻升級，一個周日拘捕逾百人，「止暴制亂」淪為紙上談兵，而一眾高官仍然在自欺欺人！

政務司司長張建宗亦自我催眠，他在網誌寫道：「行政長官上星期四（九月二十六日）出席首場社區對話。對話大致上順利舉行，是好的開始……這場對話絕非政治騷。」更令人失笑的是，他先預告新一份施政報告「是一份不一樣，不因循，不守舊，以改善民生為主軸的施政報告，以新思維及政治勇氣，致力處理深層次的社會問題及矛盾」。暴力之所以一再升級，反中亂港者主要目的是奪取香港管治權，甚麼「新思維、政治勇氣」，這不是「唔想衰，埋大堆」的擦鞋仔套話嗎？

魯迅曾說：「明朝的魏忠賢是太監──半個女人，他治天下的時候，弄得民不聊生，到處『養生』了許多乾兒孫，把人的血肉廉恥當饅頭似的吞噬，而他的狐群狗黨還擁戴他配享孔廟，繼承道統。半個女人的統治尚且如此可怕，何況還是整個的女人呢！」魯迅的話，證諸今日香港，令人會心微笑。